Ucraina începe exhumarea soldaților săi din cimitirele Poloniei

Ucraina urmează să înceapă în luna septembrie exhumarea rămășițelor ucrainenilor îngropați în mod necorespunzător în Polonia, ca parte a unui acord bilateral încheiat în 2024 pentru facilitarea reînhumărilor și clarificarea trecutului comun tensionat dintre cele două națiuni.

Anunțul a fost făcut miercuri de viceministrul culturii ucrainene, Andrii Nadzhos, citat de The Kyiv Independent: „Prima exhumare a rămășițelor ucrainene va avea loc în satul polonez Yurechkova (aproape de granița cu Ucraina, în Voievodatul Subcarpatic n.r) după o vizită pregătitoare programată pentru mijlocul lunii august”. Potrivit oficialului, lucrările vor începe „înainte de ploile de toamnă”.

Exhumări în Polonia și Ucraina

Inițiativa vine în urma unui schimb de locații propuse pentru exhumare între cele două țări, la finalul anului 2024. Polonia a propus peste 13 locuri, în timp ce Ucraina a indicat doar patru, cimitire sau situri istorice din teritoriul polonez, unde se află rămășițele ucrainenilor îngropați, majoritatea fiind legate de conflictele din timpul celui de-al doilea război mondial, în special din regiunile de frontieră cu Ucraina.

În cimitirul Zboiska din Liov, în vestul Ucrainei, se desfășoară deja săpături pentru exhumarea rămășițelor soldaților polonezi.

O pagină neagră a istoriei

Rămășițele ucrainenilor îngropați în Polonia datează în mare parte din timpul masacrelor din Volânia (1943–1945), o perioadă marcată de violențe interetnice grave, când Armata Insurgentă Ucraineană a ucis zeci de mii de civili polonezi în regiunile Volânia și Galiția, ca parte a unei campanii de „curățare etnică” pentru obținerea unei Ucraine independente.

În replică, militanții polonezi au răzbunat violențele asupra ucrainenilor, mulți fiind uciși și îngropați în localități din sud-estul Poloniei, adesea în morminte nemarcate.

Disputele istorice pot încetini aderarea Ucrainei la UE

Exhumările sunt un subiect extrem de sensibil în relațiile ucraineano-poloneze. În 2017, Ucraina a impus un moratoriu asupra acestora, ca răspuns la actele de vandalism comise asupra monumentelor ucrainene din Polonia. Reluarea exhumărilor în aprilie 2025, în fosta localitate Pujnîkî din regiunea Ternopil, a fost considerată un „progres istoric” de oficialii ambelor părți.

„Încercăm să reducem tensiunea politică prin operațiuni comune de căutare și prin respectarea preocupărilor exprimate de partea poloneză”, a explicat oficialul culturii ucrainene.

Deși cooperarea militară și diplomatică dintre cele două țări s-a întărit considerabil după invazia Rusiei în Ucraina, disputele istorice rămân un obstacol pentru ambițiile europene ale Kievului. Liderii polonezi au transmis în repetate rânduri că progresul Ucrainei către aderarea la UE ar putea fi încetinit în lipsa unei clarificări a acestor chestiuni sensibile.