Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că scopul Rusiei în Ucraina nu este acela de a ocupa ţara, a anunţat o agenţie de presă de stat rusă.

De asemenea, Dmitri Peskov a declarat, potrivit Tass, că nimeni nu s-a gândit vreodată că „operaţiunea militară specială" din Ucraina va dura doar câteva zile şi că întreaga campanie se desfăşoară în continuare conform planului.

În ceea ce priveşte problema armelor nucleare, care a fost ridicată de mai multe ori de la începutul războiului, el a declarat că Rusia le va folosi doar dacă însăşi existenţa sa va fi ameninţată.

Ambasada Rusiei în SUA a spus că sunt false informaţiile potrivit cărora forţele ruseşti ar fi deportat ucraineni din Mariupol în Rusia.

Într-o postare pe Telegram, ambasada a afirmat că vehiculele care evacuează civili sunt inspectate de trupele ruseşti pentru a „evita operaţiunile de sabotaj" ale forţelor ucrainene.

Loviturile cu rachete au distrus o gară din regiunea ucraineană Dnipro, a declarat un guvernator din zonă.

Valentyn Reznichenko a spus că cel puţin o persoană a fost ucisă în urma atacului.

Rusia nu mai este dispusă să „joace frumos" cu protestatarii din oraşul Herson, din sudul Ucrainei, şi intenţionează să-i răpească pe cei care ies în stradă în semn de sfidare faţă de invazia lor, susţine o persoană căreia nu i-a fost dezvăluită identitatea, potrivit Sky News.

Este din ce în ce mai „probabil" ca Belarus să intre în conflict, a declarat luni un oficial militar NATO.

„Putin are nevoie de sprijin. Orice ar ajuta", a explicat oficialul.

O sursă din opoziţia belarusă a declarat că unităţile de luptă din Belarus sunt pregătite să intre în Ucraina chiar în următoarele zile. Sursa a mai spus că decizia va avea un impact militar redus. Impactul geopolitic, însă, va fi important, având în vedere implicaţiile intrării unei alte ţări în război.

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor de informaţii ale NATO a declarat separat că alianţa apreciază că guvernul din Belarus „pregăteşte mediul pentru a justifica o ofensivă belarusă împotriva Ucrainei".

Cetăţenii din Belarus au votat luna trecută pentru a permite ţării să găzduiască permanent atât forţe ruseşti, cât şi arme nucleare, deşi oficialii americani au subliniat pentru CNN că nu au văzut încă nicio dovadă că Rusia a mutat arme nucleare sau că se pregăteşte să o facă.

Sursele au subliniat că nu au existat indicii că Belarusul participă la luptele din Ucraina, iar un înalt oficial american din domeniul apărării a declarat că Pentagonul nu a văzut „niciun indiciu că belaruşii se pregătesc să se deplaseze ... în Ucraina sau că au încheiat acorduri în acest sens".

Oficialul militar NATO a adăugat că o decizie finală pentru implicarea Belarusului în război va fi luată de Moscova.

Potrivit datelor anunţate marţi de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi, 3.557.245 de oameni au părăsit Ucraina de la începerea intervenţiei militare ruse.

Cel puţin 2,1 milioane de refugiaţi ucraineni au ajuns în Polonia, peste 540.000 în România şi peste 367.000 în Republica Moldova, potrivit Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi, citat de agenţia Associated Press.

"O sută de pompieri vor transfera pe 23 martie, până la frontiera cu Ucraina, vehicule şi materiale: 11 vehicule de stingere a incendiilor, 16 vehicule de salvare şi 23 de camioane având la bord 49 de tone de materiale sanitare şi de salvare", anunţă, într-un comunicat comun, Ministerul francez al Afacerilor Externe şi Ministerul francez de Interne.

"Un convoi de 21 ambulanţe noi se află deja în drum spre Ucraina", precizează autorităţile de la Paris.

"Probabilitatea invaziei Ucrainei de către Belarus rămâne destul de mare. În general, de la 10 la 15 mii de militari se pot" lansa "în ţara noastră de pe teritoriul Republicii Belarus", - SBU, serviciul de informatii intern al Ucrainei

Principalele ţinte tactice posibile ale armatei belaruse din Volyn sunt, de asemenea, numite - Vladimirets în regiunea Rivne, Kovel şi Lutsk.

O nouă demonstraţie de protest împotriva invaziei are loc la Hersonm unde populaţia s-a întors în piaţă şi a fost atacată de forţele ruse care au încercat să împrăştie oamenii cu gaze lacrimogene, scrie Ukrainska Pravda, subliniind că, de îndată ce fumul lacrimogen s-a îndepărtat, unii locuitori s-au întors în piaţă.

De la începutul războiului din Ucraina, aproximativ 15.000 de cetăţeni ruşi şi 58.000 de ucraineni au decis sau au fost forţaţi să-şi părăsească ţările respective şi să se mute în Turcia, a anunţat ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, care a garantat o primire umanitară ucrainenilor şi a reiterat că ruşilor li se aplică regulile permisului de şedere în vigoare pentru cetăţenii UE, adică intrarea fără viză şi posibilitatea de a staţi în ţară timp de 90 de zile.

Pentru ucraineni este o evadare din război, în timp ce pentru ruşi este vorba în majoritate de oponenţi politici ai preşedintelui Vladimir Putin, mici întreprinzători, academicieni, jurnalişti. Pentru ruşi, Turcia este destinaţia preferată de vacanţă, dar în acest moment şi o destinaţie aproape obligatorie, având în vedere că Ankara nu a aplicat sancţiuni împotriva Rusiei şi a lăsat spaţiul aerian deschis.

Un primar din Ucraina, dintr-o localitate aflată la 40 de kilometri de Kiev, le-a cerut locuitorilor să plece din oraş. Asta în timp ce corespundentul BBC a auzit o explozie teribilă care a zguduit geamurile hotelului în care este cazat.

Volodimir Zelenski continuă să le vorbească marilor cancelarii. Astăzi a fost în legătură cu Italia.

Reacţia Moscovei nu s-a lăsat aşteptată şi este una ameninţătoare. Totodată, Ucraina se revoltă împotriva ruşilor invadatori. Cetăţenii unui oraş din Ucraina cer ca numele de străzi denumite după personalităţi ale Rusiei să fie şterse. AICI, detalii.

Biden acuză: „Putin evaluează utilizarea armelor chimice şi biologice”. ONU: 925 de civili ucişi de la începutul războiului.

Fundaţiei Navalnî, mai mult de jumătate din echipaj este alcătuit din agenţi ai escortei prezidenţiale, FSO, iar angajaţii au mers netulburaţi în Italia folosind aeroportul din Milano.

Preşedintele SUA avertizează că şeful Rusiei evaluează utilizarea armelor chimice şi biologice, în timp ce ONU informează că 925 de civili au fost ucişi de la începutul războiului din Ucraina, adică de pe 24 februarie.

Potrivit Fox News, doi membri ai FSB, serviciile secrete ruse, care trebuiau să pregătească terenul pentru invazia rusă a Ucrainei, se află în arest la domiciliu.

La Moscova, Aeroportul Sheremetyevo şi-a trimis aproape jumătate dintre angajaţi în „vacanţă forţată” pe fondul unei scăderi accentuate a traficului aerian după introducerea sancţiunilor occidentale.

Aeroportul este deservit de aproximativ 15 mii de angajaţi iar acum aproximativ 40-47% stau acasă.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, luni seară, că a discutat cu omologul său din Franţa, Emmanuel Macron, şi cu premierul Olandei, Mark Rutte, despre coordonarea poziţiilor la reuniunile Alianţei Nord-Atlantice, Uniunii Europene şi Grupului G7.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat, luni seară, că omologul său rus, Vladimir Putin, nu se aştepta la reacţia puternică şi unită a Occidentului faţă de invazia rusă în Ucraina, subliniind că statele NATO din regiune şi armata ucraineană au primit resurse militare suplimentare.

Sute de mii de civili sunt blocaţi în Mariupol, cel mai grav oraş bombardat de ruşi. Chiar dacă Rusia i-a somat pe locuitorii oraşului asediat să renunţe, autorităţile ucrainene îndeamnă populaţia la rezistenţă şi refuză să cedeze teritoriul.

