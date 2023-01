UPDATE 20:10 Zelenski sancţionează 119 personalităţi ale culturii ruse

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ratificat decizia Consiliului de Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei prin impunerea de sancţiuni asupra a 119 personalităţi ale culturii ruse, susţine Ukrinform. Printre ei, artiştii Yevgeny Petrosian, Mihail Galustian, Dmitri Bilan şi Philip Kirkorov.

UPDATE 20:00 Kiev: Lupte aprige în curs la Soledar din Doneţk

Lupte grele au loc în Soledar din regiunea Doneţk, a anunţat comandamentul estic al forţelor armate de la Kiev, Serhi Cherevati, citat de UNIAN. „Forţele de ocupaţie nu controlează oraşul şi suferă pierderi grele”, a spus el.

UPDATE 19:00 Zelenski suspendă cetăţenia preoţilor pro-ruşi

Preşedintele Ucrainei a suspendat cetăţenia a 13 preoţi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene care aparţin Patriarhiei Moscovei, transmite agenţia de presă UNIAN. Decretul care prevede suspendarea, potrivit agenţiei, nu a fost făcut public, deoarece conţine informaţii personale.

UPDATE 18:00 Kirill: Ruşii şi ucrainenii un singur popor

Ucrainenii şi ruşii sunt un singur popor şi „biserica face totul pentru a-i împiedica să devină duşmani”, a afirmat şeful ortodocşilor ruşi, Patriarhul Kirill, într-un interviu acordat Rossiya 1, reluat de presa ucraineană. Kirill a vorbit despre „o naţiune născută din cristelniţa Kievului”, care a devenit „o naţiune foarte mare de la Marea Albă până la Marea Neagră”, în timp ce „Biserica Ortodoxă a fost şi este forţa care uneşte acest neam”. Pentru Patriarh, există o „diviziune politică”, iar „în Ucraina se face totul pentru a face din Rusia un duşman în ochii ucrainenilor”. Iar Biserica Ortodoxă Rusă, potrivit Patriarhului, trebuie să facă totul pentru ca „ucrainenii şi ruşii să nu devină duşmani”.

UPDATE 17:40 Trei au murit în atacurile ruseşti în timpul „presupusului” încetare a focului

În timpul „presupusei încetare a focului” de 36 de ore pe care Kremlinul a anunţat-o pentru Crăciunul Ortodox, „trupele ruse au efectuat atacuri asupra şapte regiuni din estul şi sudul Ucrainei, ucigând cel puţin trei persoane şi rănind 14”, consemnează Kiev Independent, citând guvernatorii locali.

UPDATE 17:20 Kiev: 3.000 de angajaţi forţaţi să ia paşapoarte ruseşti

În oraşul Energodar, unde se află centrala nucleară Zaporojie, 3.000 de angajaţi ai uzinei „au fost obligaţi să ia paşapoarte ruseşti”, au anunţat forţele armate ucrainene, citate de Kiev Independent.

UPDATE 17:00 Mitropolitul Epifan: Victoria morală a Ucrainei împotriva ruşilor

„Anul trecut a fost o perioadă de durere, suferinţă, pierderi ireparabile, distrugeri materiale şi spirituale. Dar, în acelaşi timp, a fost un an de mare ispravă a poporului ucrainean, un an de sacrificii extraordinare şi de sprijin reciproc, un an de multe victorii pe câmpul de luptă şi o mare victorie istorică pe care am obţinut-o deja - victoria morală a Ucrainei".

Întâistătătorul Epifan, mitropolitul Kievului şi Ucrainei, a spus acest lucru în ziua Crăciunului Ortodox sărbătorit pentru prima dată în Catedrala Adormirii Adormirii, subliniind că „mersul războiului a arătat că superioritatea inamicului în materie de arme şi numărul de trupe, capacitatea financiară şi influenţa internaţională, nu a devenit decisivă”, informează Ukrainska Pravda.

UPDATE 16:30 Hartă interactivă pentru a identifica zonele minate

În Ucraina, o hartă interactivă a zonelor minate, pentru identificarea locurilor potenţial periculoase, este disponibilă întregii populaţii pe site-ul serviciului de stat de urgenţă. Agenţia UNIAN anunţă noutatea, explicând că pe hartă sunt prezentate toate locurile în care au fost deja găsite sau este posibil să se găsească obiecte explozive. Pentru fiecare dintre aceste locuri este indicat nivelul de pericol. Serviciul de stat de urgenţă îi îndeamnă pe ucraineni să folosească harta atunci când planifică - scrie UNIAN - traseele lor în teritoriile care au fost câmp de luptă.

UPDATE 16:10 Zelenski îl felicită pe McCarthy, ales Preşedintele Camerei SUA

Preşedintele ucrainean l-a felicitat pe Kevin McCarthy pentru alegerea sa ca preşedinte al Camerei Reprezentanţilor SUA. „Sprijinul SUA în toate domeniile a fost vital pentru rezultatul pe câmpul de luptă. Mizăm pe sprijinul continuu şi pe o asistenţă sporită din partea Statelor Unite, pentru a ne conduce la victoria noastră comună”, a scris Zelenski în mesaj, citat de agenţia de presă Ukrinform pe site-ul său.

UPDATE 16:00 Kiev: în 2022 a primit împrumuturi şi ajutoare în valoare de 32 de miliarde

Anul trecut, după ce Rusia a invadat Ucraina, Banca Centrală a Ucrainei a primit peste 32 de miliarde de dolari în împrumuturi şi ajutor extern, o cifră echivalentă cu 16% din PIB-ul ţării de dinainte de război. 40% din această cifră a venit din Statele Unite, puţin sub 25% din Uniunea Europeană şi 8% din Fondul Monetar Internaţional. Numai Germania a contribuit cu 1,6 miliarde. PIB-ul ţării s-a prăbuşit cu 30% în 2022, din cauza războiului.

UPDATE 14:45 Rezervele valutare ale Ucrainei au ajuns la 28,5 miliarde de dolari la 1 ianuarie, anunţă Banca Naţională. Cifra este mai mică decât cea de dinaintea războiului, de aproape 31 de miliarde de dolari

UPDATE 14:30 Statul Major General transmite sâmbătă că Rusia a pierdut 110.740 de soldaţi în Ucraina de la începutul războiului

UPDATE 13:40 Ministerul britanic al Apărării transmite că luptele continuă la „nivel de rutină”, în pofida presupusei încetări a focului de către Rusia în timpul Crăciunului ortodox

UPDATE 12:30 Rusia intensifică atacurile împotriva civililor cu ocazia Crăciunului ortodox, ucigând cel puţin trei civili

UPDATE 11:00 VIDEO Vladimir Putin, singur la slujba de Crăciun

Preşedintele rus Vladimir Putin a participat sâmbătă la slujba ortodoxă din Ajunul Crăciunului la Catedrala Buna Vestire, în Kremlin.

UPDATE 10:00 Statul Major General: Rusia obligă 3.000 de muncitori ai centralei nucleare din Zaporizhzhia să-şi facă paşapoarte ruseşti

UPDATE 09:00 Finlanda este pregătită să furnizeze Ucrainei tancuri Leopard 2

UPDATE 08:20 Pentagonul a dezvăluit cel mai mare ajutor militar pentru Ucraina, de 3,7 miliarde dolari: va schimba dinamica luptei

Ajutorul cuprinde 338 de vehicule blindate, din care 50 maşini de luptă a infanteriei M2-A2 Bradley. Pentru prima dată vor ajunge în Ucraina şi obuziere autopropulsate de 155 mm Paladin.

UPDATE 7:35 Londra va găzdui o reuniune internaţională privind crimele de război

UPDATE 4:29 - Rapoartele ONU spun că Ucraina va avea nevoie de cel puţin 1,79 miliarde de dolari pentru a restabili sectorul telecomunicaţiilor

Evaluarea de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) a ONU a fost comandată în aprilie pentru a determina amploarea distrugerii reţelelor de comunicaţii ale Ucrainei de când a început invazia la scară largă a Rusiei în februarie, transmite Kyiv Independent.

UPDATE 2:37 - Informaţii ucrainene: Rusia intenţionează să mobilizeze 500.000 recruţi în ianuarie

Vadym Skibitsky, adjunctul şefului de informaţii militare al Ucrainei, a declarat că armata ucraineană crede că recruţii vor fi trimişi în primele linii în estul şi sudul ţării şi vor face parte din ofensivele ruseşti reînnoite în primăvară şi vară, a raportat The Guardian.

UPDATE 2:05 - Rusia intensifică eforturile de mobilizare în teritoriile ocupate

Centrul Naţional de Rezistenţă al armatei ucrainene a raportat pe 6 ianuarie că, în special, armata rusă intenţionează să mobilizeze 2.000 de oameni în oraşul Horlivka ocupat de ruşi, regiunea Doneţk.

UPDATE 1:24 - CNN: SUA vor începe antrenamentul ucrainean pentru rachetele Patriot la sfârşitul acestei luni

Potrivit Laura Cooper, secretarul adjunct al apărării pentru Rusia, Ucraina şi Eurasia, pregătirea va dura „câteva luni”, a informat CNN.



UPDATE 12:56 - Kuleba şi Borrell discută despre pregătirile viitorului summit Ucraina-UE

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a discutat despre pregătirile pentru summitul Ucraina-UE cu şeful Uniunii Europene pentru politică externă, Josep Borrell, pe 6 ianuarie.

UPDATE 12:13 - Marea Britanie trimite 280 de generatoare de energie la Mykolaiv

„Sub bombardarea constantă a sistemului energetic, generatoarele garantează funcţionarea fiabilă a instituţiilor medicale, a infrastructurii critice şi a punctelor de invincibilitate”, a scris ambasada Ucrainei în Marea Britanie pe Twitter.