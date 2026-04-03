Reacția dură a președintelui francez Macron după comentariile jignitoare ale lui Trump la adresa lui și a soției sale

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat ferm după ce omologul său american, Donald Trump, a făcut remarci considerate ofensatoare la adresa sa și a soției sale, Brigitte Macron, în timpul unui prânz privat organizat la Washington.
Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
03 apr. 2026, 11:16, Știri externe

Declarațiile lui Trump, în care a mimat un accent francez și a ironizat relația dintre soții Macron, au stârnit indignare atât la Paris, cât și în rândul clasei politice franceze, scrie The Guradian.

Aflat într-o vizită oficială în Coreea de Sud, Emmanuel Macron a declarat joi că respectivele comentarii sunt „nici elegante, nici la nivelul așteptat” și a precizat că nu intenționează să le răspundă, considerând că „nu merită un răspuns”.

Comentariile controversate ale lui Trump au fost făcute în timpul unui prânz la Casa Albă, la care au participat lideri religioși și oficiali americani. În acest cadru, președintele SUA a criticat aliații din NATO pentru lipsa de implicare în conflictul cu Iran, susținând că Franța nu a oferit sprijin militar în Golf.

Trump a afirmat, într-un ton batjocoritor, că ar fi cerut ajutor Franței, imitând presupusul răspuns al lui Macron într-un accent francez caricatural. De asemenea, liderul american a făcut referire la un incident din mai 2025, când un videoclip filmat în Vietnam părea să o arate pe Brigitte Macron împingându-și soțul înainte de coborârea din avion.

Reacțiile politice din Franța au fost vehemente

Declarațiile lui Trump au provocat reacții dure în Franța. Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale, a calificat comentariile drept „nepotrivite”, subliniind gravitatea contextului internațional actual. Manuel Bompard, lider al partidului La France Insoumise, a apărat poziția lui Macron, afirmând că atacurile personale și referirile la familia acestuia sunt „absolut inacceptabile”.

Presa franceză a relatat pe larg incidentul, cotidianul Le Figaro descriindu-l drept „o nouă ieșire controversată” a președintelui american.

