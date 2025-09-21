Reacția Israelului după ce Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina

Recunoașterea oficială a statului palestinian de către Marea Britanie, Canada și Australia „destabilizează și mai mult regiunea și subminează șansele de a ajunge la o soluție pașnică în viitor”, a precizat Ministerul israelian de Externe pe platforma X.

Israelul afirmă că această recunoaștere „nu doar că recompensează cel mai mare masacru al evreilor de la Holocaust încoace, comis de o organizație teroristă care cheamă și acționează pentru anihilarea Israelului, dar și consolidează sprijinul de care se bucură Hamas”.

Ministerul de Externe de la Tel Aviv a subliniat că Autoritatea Palestiniană nu a oprit incitarea, nu a încetat să recompenseze teroriștii și nu a luptat în mod adecvat împotriva terorismului: „Autoritatea Palestiniană face parte din problemă, nu din soluție”

„Gesturile politice destinate unui public electoral intern nu fac decât să dăuneze Orientului Mijlociu și nu sunt de ajutor. În schimb, dacă țările care au semnat această declarație își doresc cu adevărat stabilizarea regiunii, ar trebui să se concentreze pe presiuni asupra Hamas pentru a elibera ostaticii și a se dezarma imediat”, a mai transmis ministerul.

Liderul opoziției din Israel îl critică pe Netanyahu: dezastru diplomatic

Liderul opoziției din Israel, Yair Lapid, dă vina pe guvernul premierului Benjamin Netanyahu pentru recunoașterea statului Palestina de către Marea Britanie, Australia și Canada, insistând că o administrație competentă ar fi prevenit o astfel de evoluție.

„Recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian de către Marea Britanie, Australia și Canada este un dezastru diplomatic, un pas dăunător și o recompensă pentru teroare”, a transmis Lapid într-un comunicat.

„Un guvern israelian funcțional ar fi putut preveni acest lucru prin muncă inteligentă și serioasă, printr-un dialog diplomatic profesionist și printr-o diplomație publică adecvată. Guvernul care ne-a adus cel mai grav dezastru de securitate din istoria noastră aduce acum și cea mai severă criză diplomatică de până acum”, a adăugat acesta.

Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul Palestina

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut oficial duminică statul Palestina, marcând o schimbare semnificativă în politica externă și o distanțare față de poziția Statelor Unite, în condițiile în care mai multe state europene și alți aliați ai SUA urmează să facă același demers în următoarele zile.

Regatul Unit declarase în iulie că va recunoaște Palestina ca stat dacă guvernul israelian „nu ia măsuri substanțiale pentru a pune capăt situației îngrozitoare” din Gaza, iar recunoașterea oficială vine pe fondul criticilor internaționale tot mai mari la adresa Israelului din cauza războiului din enclavă.

Franța este așteptată să declare oficial recunoașterea Palestinei ca stat luni, la o conferință a Națiunilor Unite de la New York, co-prezidată împreună cu Arabia Saudită, care coincide cu debutul Adunării Generale a ONU.