Reacție la nivel înalt din Italia privind retragerea americanilor din România. Ministru: „Europa trebuie să-şi garanteze propria apărare”

Un oficial NATO a declarat că Alianţa se află în contact strâns în ceea ce priveşte desfăşurarea forţelor sale, adăugând că ajustările la desfăşurările SUA nu sunt neobişnuite, scrie Reuters.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat pentru Sky că procesul de schimbare a focusului Statelor Unite a început sub preşedintele Barack Obama. „SUA sunt preocupate de concurenţa cu China, iar Europa trebuie să-şi garanteze propria apărare”, a spus el.

În ciuda îngrijorărilor din flancul estic al NATO cu privire la posibila reducere a prezenţei SUA în regiune, într-un moment în care Rusia continuă să poarte război în Ucraina, Trump a declarat în septembrie că Washingtonul ar putea creşte prezenţa trupelor sale în Polonia.

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat într-o conferinţă de presă că Varşovia nu a primit nicio informaţie cu privire la o posibilă reducere a trupelor americane pe teritoriul său.

AFP anunţă că NATO a declarat miercuri că a fost informată în prealabil cu privire la planurile SUA de a reduce o parte din trupele sale dislocate pe flancul estic al alianţei, descriind această mişcare ca fiind o „ajustare” şi nimic „neobişnuit”.

Angajamentul Washingtonului faţă de alianţă a rămas „clar”, iar prezenţa sa în Europa este considerabilă, a declarat un oficial NATO pentru AFP.

„Chiar şi cu această ajustare, prezenţa forţelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulţi ani, cu mult mai multe forţe americane pe continent decât înainte de 2022”, a spus oficialul.

Se aştepta ca SUA să anunţe reduceri în Europa în urma unei revizuiri a desfăşurărilor sale militare la nivel mondial, dar nicio măsură nu a fost comunicată oficial până acum.

Perspectiva retragerii SUA îi nelinişteşte pe aliaţi, mai ales având în vedere temerile că Rusia ar putea încerca să atace o ţară NATO în următorii ani, dacă războiul din Ucraina se va potoli.

Însă NATO a minimizat rapid importanţa reducerii planificate a personalului american.

„Angajamentul SUA faţă de NATO este clar”, a declarat oficialul.

„NATO are planuri de apărare solide şi lucrăm pentru a ne asigura că menţinem forţele şi capacităţile adecvate pentru a descuraja potenţialele agresiuni şi pentru a asigura apărarea noastră colectivă”.