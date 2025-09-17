Revolta britanicilor. Mii de oameni protestează la Londra împotriva banchetului lui Trump

În timp ce Donald Trump se pregătea pentru banchetul de stat de la Castelul Windsor, aproximativ 5.000 de persoane au protestat pe străzile Londrei, potrivit poliţiei.

Manifestaţia, organizată pe Regent Street, a reunit peste 50 de grupuri civice şi activişti nemulţumiţi de primirea oficială a liderului american.

Printre protestatari s-a aflat şi Anne, o femeie care flutura o perie de toaletă în aer ca simbol de revoltă.

„Mi se face rău la stomac când văd că trebuie să îl linguşim,” a declarat aceasta reporterului Sky News, Ashna Hurynag,

„Este obscen. Mi-aş fi dorit ca Regele şi premierul Keir Starmer să nu fi fost puşi într-o asemenea situaţie.”

Jurnaliştii prezenţi au subliniat că marşul a fost organizat la peste 25 de mile de Windsor, pentru a evita perturbarea festivităţilor dedicate vizitei lui Trump.