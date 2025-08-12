Revoltă în interiorul UE față de poziția privind Gaza: „Nu ne respectăm principiile”

Un număr tot mai mare de funcționari europeni contestă poziția Uniunii Europene față de războiul din Gaza, acuzând instituțiile că nu exercită presiuni asupra Israelului, deși este acuzat de crime de război.

Potrivit acestora, atitudinea Bruxelles-ului îi pune în situația de a-și încălca „obligațiile morale și legale” prevăzute de tratatele europene și dreptul internațional.

„Instituțiile europene au impus angajaților complicitatea și au suprimat rezistența de conștiință, întârziind acțiuni semnificative”, a declarat pentru Politico o funcționară, care s-a prezentat doar cu prenumele, de teama repercusiunilor profesionale.

Scrisoare deschisă cu 1.500 de semnături

Încă de la sfârșitul lunii iulie, aproximativ 1.500 de angajați, de la analiști la membri ai cabinetelor, au semnat o scrisoare deschisă avertizând asupra deteriorării situației umanitare în Gaza și prezicând o creștere „exponențială” a deceselor provocate de foamete dacă Uniunea Europeană nu acționează pentru a permite intrarea mai multor ajutoare.

Protestatarii afirmă că au fost supuși tacticilor de intimidare.

Printre incidente, se numără escortarea forțată a șapte funcționari din cantina Consiliului European, aceștia purtând tricouri cu mesajul „Spune NU genocidului”.

Unul ar fi fost răsucit de braț, iar altul obligat să șteargă imaginile filmate din telefon.

Scrisoarea internă menționează și contracte neprelungite, demisii forțate, blocarea unui sondaj pro-palestinian și prezența la sediul Comisiei a unui oficial militar israelian acuzat de crime de război.

„Locul de muncă nu este spațiu pentru activism”, spune UE

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a respins acuzațiile de intimidare și a subliniat că „locul de muncă nu este un spațiu pentru activism, fie pro, fie contra unor cauze politice”.

Funcționarii ripostează însă, susținând că nu fac politică, ci vor doar ca UE să acționeze în conformitate cu propriile tratate.

„Aceasta este o instituție creată pentru a răspândi pacea în Europa și în lume.

Problema este că UE nu își respectă principiile fondatoare”, a menționat un alt angajat al Uniunii.