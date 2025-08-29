Prima pagină » Știri externe » Robert F. Kennedy Jr. va fi audiat de Senat privind agenda de sănătate a administrației Trump

Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., va fi audiat de Comisia pentru Finanțe a Senatului pe 4 septembrie pentru a discuta planurile administrației Trump privind politica de sănătate, relatează Reuters.
Sursa foto: Nathan Posner / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
29 aug. 2025, 07:07, Știri externe

Audierea a fost anunțată de Comise și este programată pentru 4 septembrie și se petrece în contextul în care Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor trece printr-o perioadă de instabilitate, întrucât directoare, Susan Monarez a fost demisă la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, iar alți trei oficiali de rang înalt și-au dat demisia în semn de protest.

Președintele comisiei, Mike Crapo, a declarat că audierile se vor concentra asupra acțiunilor și planurilor Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane sub inițiativa „Make America Healthy Again”.

În cadrul audierii este așteptat ca secretarul Kennedy să explice recentele schimbări la conducerea CDC și impactul modificărilor bugetare asupra funcționării agenției.