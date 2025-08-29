Robert F. Kennedy Jr. va fi audiat de Senat privind agenda de sănătate a administrației Trump

Audierea a fost anunțată de Comise și este programată pentru 4 septembrie și se petrece în contextul în care Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor trece printr-o perioadă de instabilitate, întrucât directoare, Susan Monarez a fost demisă la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, iar alți trei oficiali de rang înalt și-au dat demisia în semn de protest.

Președintele comisiei, Mike Crapo, a declarat că audierile se vor concentra asupra acțiunilor și planurilor Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane sub inițiativa „Make America Healthy Again”.

În cadrul audierii este așteptat ca secretarul Kennedy să explice recentele schimbări la conducerea CDC și impactul modificărilor bugetare asupra funcționării agenției.