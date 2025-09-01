Roboții au intrat în jocurile de la Olympia. Prima Olimpiadă Internațională a Humanoizilor

La Olympia antică, locul unde se aprinde flacăra olimpică modernă, a început luni o competiţie inedită: prima Olimpiadă Internaţională a Roboţilor Humanoizi.

Zeci de maşinării cu chip şi mişcări inspirate de oameni au intrat pe teren, au jucat fotbal, au tras cu arcul şi i-au încântat pe copii cu demonstraţii de shadow-boxing, scrie Associated Press.

Organizatorii şi specialiştii reuniţi la eveniment au discutat însă şi despre limitele acestor tehnologii.

În timp ce inteligenţa artificială s-a dezvoltat spectaculos în ultimii ani, roboţii umanoizi rămân mult în urmă, având dificultăţi în sarcini simple, precum mersul stabil sau manipularea obiectelor.

„Cred că umanoizii vor ajunge mai întâi în spaţiu şi abia apoi în case. Locuinţa este ultima frontieră”, a spus Minas Liarokapis, academician grec şi fondator de startup, iniţiatorul olimpiadei.

El estimează că va mai dura cel puţin un deceniu până când astfel de roboţi vor putea face cu adevărat treburile casnice.

Evenimentul durează patru zile şi a reunit la Olympia experţi şi dezvoltatori din întreaga lume, într-un cadru simbolic, unde tradiţia Jocurilor Olimpice se împleteşte cu viitorul tehnologiei.