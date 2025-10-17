Livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, amânată până după întâlnirea Trump-Putin

Problema livrării rachetelor americane Tomahawk către Ucraina a fost „pusă în așteptare”, a anunțat vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională din Rada Supremă, Iehor Cerniiev, vineri, într-o intervenție la postul public de televiziune ucrainean. Cerniiev este și șeful delegației Ucrainei la Adunarea Parlamentară a NATO.

„Cred că, deocamdată, problema rachetelor Tomahawk va fi pusă în așteptare, dar discuțiile dintre Zelenski și Trump vor viza o serie de alte subiecte importante, precum furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană și cooperarea dintre întreprinderile noastre de apărare”, a declarat parlamentarul ucrainean, citat de Interfax-Ukraine.

Temerile Rusiei amână transferul

Potrivit lui Cerniiev, amânarea are legătură cu temerile Moscovei și va dura până la întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, programată în următoarele săptămâni: „Putin s-a temut de un astfel de transfer… Prin urmare, această problemă a fost amânată”, a spus deputatul.

El a adăugat că partenerii europeni și NATO așteaptă ca, după întrevederea celor doi lideri, „fie vor exista rezultate concrete privind pacea în Ucraina, fie problema furnizării rachetelor Tomahawk va fi deblocată”.

Sprijinul american, o afacere reciproc avantajoasă

Șeful delegației ucrainene că o eventuală discuție Trump-Putin nu ar trebui să afecteze achizițiile de armament american pentru Ucraina: „Aceasta este o poveste reciproc avantajoasă pentru Statele Unite. Ei primesc bani pentru asta. Pentru europeni, este o chestiune de apărare, inclusiv de securitate proprie”.

Cerniiev a admis, totuși, un scenariu în care dacă după întâlnirea Trump-Putin Moscova va intra în negocieri de pace și va arăta „un anumit progres”, atunci Washingtonul ar putea să-și ajusteze poziția: „Poate promite că nu va mai furniza asistență militară Ucrainei, dar aceasta ar fi parte a unui acord de pace pentru a pune capăt războiului”.

Decizia aparține SUA, responsabilitatea Ucrainei

În privința rachetelor de croazieră americană cu rază lungă de acțiune, proiectate pentru a lovi ținte terestre cu precizie foarte mare, deputatul ucrainean a menționat că decizia privind furnizarea rachetelor aparține exclusiv Statelor Unite, însă, odată livrate, „responsabilitatea pentru utilizarea lor revine Ucrainei, nu SUA”.