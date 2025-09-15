Rubio se întâlnește cu Netanyahu pe fondul tensiunilor după atacul Israelului în Qatar

Potrivit BBC, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avut luni o întrevedere la Ierusalim cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, principalul subiect fiind atacul efectuat săptămâna trecută de Israel pe teritoriul Qatarului, un aliat apropiat al Statelor Unite.

Lovitura, care a vizat lideri Hamas, a provocat reacții dure la nivel global și a fost criticată inclusiv de președintele american Donald Trump.

„Evident că nu suntem mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat. Președintele nu este mulțumit. Trebuie să vedem ce urmează”, a declarat Rubio înainte de întrevedere.

Întâlnirea are loc în timp ce liderii arabi participă la un summit în sprijinul Qatarului, al cărui prim-ministru a cerut comunității internaționale să renunțe la „standardele duble” și să sancționeze Israelul.

Înaintea discuțiilor oficiale, Netanyahu și Rubio, însoțiți de ambasadorul american Mike Huckabee, au vizitat Zidul Plângerii din Orașul Vechi al Ierusalimului, unde au refuzat să răspundă întrebărilor despre atac.

Netanyahu a subliniat că relațiile SUA-Israel rămân „la fel de durabile ca pietrele Zidului de Vest”.

Pe agenda discuțiilor figurează și planurile militare ale Israelului pentru capturarea orașului Gaza, precum și extinderea coloniilor israeliene în Cisiordania ocupată.

Între timp, armata israeliană a continuat demolarea clădirilor rezidențiale din Gaza City și ar fi pregătită pentru operațiuni terestre în vestul orașului, în condițiile în care aproximativ 250.000 de palestinieni au fugit spre sud, iar sute de mii rămân încă în zonă.