Rusia anunță că va continua ofensiva în Ucraina

Gerasimov a declarat că ofensiva în Ucraina va continua: „Îndeplinirea sarcinilor operațiunii militare speciale (n.r. – denumirea folosită de Rusia pentru Războiul din Ucraina) de către Grupul comun de forțe va continua prin acțiuni ofensive. Astăzi vom defini sarcinile pentru trupele noastre în perioada de toamnă”, a declarat oficialul rus.

Oficialul rus a precizat că „atacurile incendiare deliberate la scară largă continuă”, totuși, oficialul susține că următoarele atacuri se vor desfășura „exclusiv împotriva instalațiilor militare și bazei industriale de apărare a Ucrainei”, a mai spus Gerasimov, șeful Statului Major al Armatei, potrivit Ukraisnka Pravda.

Potrivit oficialului, o prioritate o reprezintă „companiile ucrainene care produc sisteme de rachete și drone cu rază lungă de acțiune”. Acesta a mai menționat și că „inițiativa strategică se află în totalitate în mâinile forțelor armate ruse”.

După summit-ul Putin – Trump din Alaska, Rusia a precizat că și-ar dori ca războiul să se încheie pe căi diplomatice. Vineri, Zelenski a reamintit faptul că termenul de două săptămâni promis de SUA – care îi dă răgaz Kremlinului pentru organizarea unui summit trilateral – este aproape de a se încheia.