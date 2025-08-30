Războiul din Ucraina, ziua 1.284. Regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, vizată de un „atac masiv” al Rusiei / Ucraina a lovit o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar Krai din Rusia / SUA aprobă vânzări militare în valoare de 329 de milioane de dolari pentru Ucraina

Numărul victimelor atacului din 28 august asupra Kievului a crescut la 25

Numărul victimelor atacului din 28 august asupra Kievului a crescut la 25, printre victime numărându-se şi o fetiţă de 2 ani şi mama ei.

Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra oraşelor ucrainene în noaptea de 28 august, atacând Kievul cu rachete şi ţintind regiuni îndepărtate de linia frontului.

„Un atac absolut josnic, care demonstrează adevăratele intenţii ale lui Putin – să continue să ucidă, în loc să ia măsuri pentru pace”, a declarat Zelenski.

1 mort și 22 de răniți în Zaporizhzhia, în urma atacului cu rachete și drone pe scară largă lansat de Rusia asupra orașelor ucrainene

Rusia a lansat un atac cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ucrainene în noaptea de 30 august, ucigând cel puțin o persoană și rănind alte 22, au raportat oficialii.

Oficialii și mass-media locală au raportat că au auzit explozii în mai multe orașe din țară, inclusiv în Zaporizhzhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk și Cherkasy, în timpul atacului.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că mai multe rachete de croazieră și balistice rusești au fost lansate asupra regiunilor din prima linie a Ucrainei. Un jurnalist al Kyiv Independent aflat la fața locului a raportat că a auzit mai multe explozii în Dnipro în jurul orei 4:15 dimineața, ora locală, în timpul atacului cu rachete.

SUA aprobă vânzări militare în valoare de 329 de milioane de dolari pentru Ucraina

Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vânzări militare către Ucraina în valoare de 329,1 milioane de dolari pe 29 august, pentru componente legate de întreținerea sistemelor de apărare aeriană Patriot, precum și a terminalelor Starlink, a anunțat agenția.

În anunțuri separate, Departamentul de Stat a declarat că aproximativ 179,1 milioane de dolari vor fi direcționați către „Susținerea sistemului de apărare aeriană Patriot” și vor include piese de schimb, asistență pentru întreținere, actualizări de software și instruirea contractorilor, printre alte elemente asociate cu întreținerea sistemelor Patriot.

Ucraina a lovit o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar Krai din Rusia

Dronele ucrainene ar fi lovit o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar Krai din Rusia în noaptea de 30 august, au raportat canalele rusești Telegram.

Explozia a fost semnalată de locuitorii din zonă în jurul orei 2:30 dimineața, ora locală, în timp ce se raporta că dronele zburau deasupra zonei. Videoclipurile postate pe rețelele de socializare par să arate un incendiu de proporții izbucnit la o rafinărie de petrol locală.

Amploarea totală a pagubelor nu a fost clară imediat.

Discuțiile cu Ucraina sunt „foarte productive și constructive”, afirmă ambasadorul SUA Witkoff înaintea reuniunii Consiliului de Securitate

Trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a purtat discuții cu oficialii ucraineni la New York pe 29 august, calificând discuțiile drept „foarte productive și constructive”, a raportat Fox News. El s-a întâlnit cu Andriy Yermak, șeful biroului prezidențial al Ucrainei, și cu Sergiy Kyslytsya, primul vice-ministru de externe al Ucrainei, înaintea reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate de la Kiev.

Înalți oficiali au declarat că ucrainenii au furnizat informații actualizate despre război și despre ultimul atac rus la scară largă asupra Kievului, care a provocat moartea a 25 de persoane și rănirea a altor 63.

Întâlnirea a fost descrisă de oficialii administrației Trump ca fiind atât un raport de progres, cât și o reafirmare a eforturilor de a aduce Ucraina și Rusia la masa negocierilor pentru un eventual acord de pace, potrivit Fox News.

Atacurile cu drone ucrainene au întrerupt operațiunile la rafinăria Kuibyshevsk din Rusia

Prelucrarea petrolului la rafinăria Kuibyshevsk din Rusia a fost suspendată începând cu 28 august, după ce atacurile cu drone ucrainene au avariat echipamente cheie, a raportat Reuters, citând două surse din industrie.

Rafinăria, operată de Rosneft, a văzut cum ambele unități principale de distilare a țițeiului — CDU-4 și CDU-5, fiecare cu o capacitate de 70.000 de barili pe zi — au fost scoase din funcțiune în urma atacurilor. Unele unități secundare au fost, de asemenea, afectate, au spus sursele.

Oprirea survine la doar o săptămână după ce instalația și-a reluat activitatea pe 21 august, în urma unei revizii majore care era în curs de desfășurare din 1 iulie. Rosneft nu a comentat incidentul, potrivit Reuters.

Regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, vizată de un „atac masiv” al Rusiei

Rusia a lansat sâmbătă dimineaţa un „atac masiv” asupra regiunii centrale Dnipropetrovsk din Ucraina, a anunţat guvernatorul regional Sergiy Lysak pe Telegram.

Lysak a precizat că explozii au fost raportate în oraşele Dnipro şi Pavlograd. „Regiunea este sub un atac masiv. Se aud explozii”, a scris el, îndemnând locuitorii să se adăpostească imediat.