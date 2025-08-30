Numărul victimelor atacului din 28 august asupra Kievului a crescut la 25

Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra oraşelor ucrainene în noaptea de 28 august, atacând Kievul cu rachete şi ţintind regiuni îndepărtate de linia frontului.

„Un atac absolut josnic, care demonstrează adevăratele intenţii ale lui Putin – să continue să ucidă, în loc să ia măsuri pentru pace”, a declarat Zelenski.

Nadiia Yakymenko, în vârstă de 24 de ani, şi fiica ei Anhelina, în vârstă de 2 ani, se numără printre cele 25 de persoane ucise în atacul asupra capitalei, a raportat proiectul Russia Kills pe 29 august.

„S-a născut sub bombardamentele ruseşti în octombrie 2022 şi a murit din cauza bombardamentelor ruseşti în august 2025”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, referindu-se la Anhelina.

În total, patru copii au fost ucişi în atac, printre care Nazarii Koval, în vârstă de 14 ani, şi Maryna Hryshko, o elevă de 17 ani.

63 de persoane, dintre care 11 copii, au fost rănite, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko. 35 dintre acestea au fost internate în spital.

Rusia a lansat peste noapte 598 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed, precum şi 31 de rachete, printre care două rachete balistice Kh-47 Kinzhal, nouă rachete balistice Iskander-M sau KN-23 nord-coreene şi 20 de rachete de croazieră Kh-101, a raportat Forţele Aeriene ale Ucrainei.

Kievul a fost zguduit de explozii. O clădire de apartamente cu cinci etaje a fost lovită direct şi a fost complet distrusă.