UE caută soluții pentru folosirea activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei după război

Uniunea Europeană va elabora un plan pentru a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei după încheierea războiului, a anunțat sâmbătă Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, după o reuniune informală a miniștrilor de externe europeni desfășurată la Copenhaga.

Conform Reuters, blocul comunitar a înghețat aproximativ 210 miliarde de euro din active rusești ca parte a sancțiunilor impuse Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

În timp ce state precum Estonia, Lituania, Polonia și chiar Ucraina cer confiscarea imediată a fondurilor, principalele economii europene. Franța, Germania și Belgia au respins această opțiune, invocând riscuri legale și financiare majore.

„Este de neconceput ca Rusia să mai aibă vreodată acces la acești bani, cu excepția cazului în care compensează integral Ucraina pentru distrugerile provocate de război”, a spus Kallas.

Ea a adăugat că UE trebuie să pregătească „o strategie de ieșire” pentru momentul în care conflictul se va încheia.

Majoritatea activelor sunt păstrate la Euroclear, în Belgia.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a subliniat că sechestrarea fondurilor ar putea genera instabilitate financiară globală și ar submina încrederea în euro.

De asemenea, a respins apelurile de a adopta o strategie de investiții mai riscantă pentru obținerea unor profituri mai mari din active.