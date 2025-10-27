Rusia străpunge apărarea Ucrainei într-un oraș strategic de pe linia frontului

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, duminică, faptul că aproape 200 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk, în regiunea Donețk, considerat un oraș strategic pe linia frontului.

Kievul anunță că luptele din zonă sunt „extrem de dinamice și intense”, însă trupele ucrainene nu sunt încercuite și au reușit să recucerească unele zone din jurul orașului și să stabilizeze situația, notează POLITICO.

Situația „dificilă” din Pokrovsk a fost confirmată și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său video de duminică seară. Acesta a subliniat că succesul în acest oraș situat strategic este „extrem de important”.

Potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty, orașul Pokrovsk, care mai are în prezent aproximativ 7.000 de locuitori din cei peste 60.000 dinainte de război, deține noduri rutiere și feroviare cruciale și a fost amenințat cu încercuirea de către forțele rusești aproape tot anul.

La începutul acestei luni, Vladimir Putin anunțase că trupele ruse au intrat în oraș, însă oficialii ucraineni au negat la momentul respectiv informația și au declarat că forțele Kremlinului continuă să sufere pierderi grele în regiune.