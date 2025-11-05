Rutte, mesaj de la București despre retragerea militarilor americani: NATO este determinată să apere ţările alianţei

Secretarul general a spus că „România este un aliat valoros” care contribuie la securitatea colectivă.

„Este clar ca România investeşte în NATO şi vreau să fiu clar şi NATO Investeşte în România”, a spus Mark Rutte în cadrul unei conferinţe de presă la care a participat şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Rutte s-a referit la programul Santinela Estică dedicat apărării flancului estic al alianţei.

„Noi luăm incidentele foarte în serios (…) NATO este determinat să apere ţările alianţei, să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat”, a adăugat Mark Rutte.

Secretarul general al NATO se află miercuri şi joi la Bucureşti unde are o serie de întâlniri cu liderii României. De asemenea, Rutte va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare.

