S-a lansat un partid european numit TRUMP. Partidul vrea să ajungă în Parlamentul European

Un partid belgian francofon de extremă dreapta, care poartă numele președintelui american printr-un acronim, a fost lansat recent de un fost președinte al Frontului Național Belgian, a relatat publicația locală BRUZZ.

TRUMP – care înseamnă „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Toți uniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste) — este succesorul partidelor de extremă dreapta valone Chez Nous și Frontul Național Belgian (NF).

Spre deosebire de Vlaams Belang din Flandra, cel mai mare partid de extremă dreapta din Belgia, TRUMP nu susține separatismul, a precizat fondatorul Salvatore Nicotra, și își propune să candideze atât la nivel federal, cât și la alegerile pentru Parlamentul European din 2029.

„Suntem un partid populist de dreapta cu orientare socială”, a spus el. Nicotra, care a fost consilier municipal în districtul Saint-Gilles din Bruxelles între 1994 și 2000, nu a exclus posibilitatea de a candida în capitala belgiană sau la alegerile municipale. Alți fondatori, toți foști membri ai NF, includ Emanuele Licari, un fost membru Vlaams Belang care a fost eliminat de pe lista partidului după ce acesta a declarat că el glorifica în mod deschis fascismul.

Lansarea oficială a partidului va avea loc pe 30 noiembrie.