Scandal în învățământul catolic din Franța: Victimele abuzurilor sexuale încep să vorbească

Dieceza din Nantes a anunțat joi că grupul de sprijin, creat pentru a primi mărturiile victimelor, a fost deja contactat de peste 30 de persoane. Potrivit Le Figaro, avalanșa de mărturii a venit după apelul lansat pe 29 august de episcopul catolic Laurent Percerou, care a îndemnat public toate persoanele afectate de abuzuri sexuale să vorbească: „Important este ca și alte posibile victime să se poată exprima, indiferent de timpul scurs”.

Anunțul episcopului a venit după dezvăluirea unor abuzuri sexuale comise între anii 1958 și 1995 în cadrul colegiului catolic Sfântul Stanislas din Nantes.

Într-o conferință de presă, episcopul și directorul învățământului catolic, Frédéric Delemazure, au recunoscut că cel puțin cinci preoți și un angajat-supraveghetor au comis violuri, agresiuni sexuale și atingeri indecente asupra elevilor.

Preoții acuzați de abuzuri au murit între timp

Toți cei cinci preoți acuzați în acest dosar sunt decedați, dar dieceza colaborează în prezent cu organismele naționale de recunoaștere și reparație – structuri independente create pentru a primi mărturiile, a recunoaște suferința victimelor și a le oferi compensații morale și materiale.

Dieceza a precizat că 80% dintre mesajele primite se referă la fapte petrecute în cadrul colegiului Sfântul Stanislas, iar restul la alte unități școlare catolice, din Nantes sau din afara orașului.

Ancheta a luat o turnură și mai gravă după ce un bărbat de 40 de ani s-a sinucis în 2024, la scurt timp după ce a dezvăluit că fusese că fusese molestat de un supraveghetor pe când era cazat la internatul aceluiași colegiu. Parchetul da deschis o anchetă penală în acest caz.

Grupul de sprijin, format din șapte persoane în prezent, va fi suplimentat pentru a putea răspunde numărului în creștere de solicitări din partea victimelor și a primi victimele „întotdeauna în prezența a doi membri ai echipei”, potrivit diecezei.

Între excelență și abuzuri

Fondat în 1829, colegiul-liceu catolic Sfântul Stanislas este una dintre cele mai vechi și prestigioase instituții de învățământ din Nantes, cunoscută pentru rezultatele sale academice și pentru programul de internat. Dincolo de imaginea respectabilă, instituția ascunde un trecut marcat de abuzuri.

În anul 2021, numele colegiului a fost asociat pentru prima dată cu acuzații publice, după ce pe zidurile școlii au apărut inscripții grafitti care făceau aluzie la tăcerea complice din jurul acestor fapte. Scandalul a explodat în luna august a acestui an, când au fost raportate zece victime minore – în mare parte băieți, dar și o fată, iar dieceza a recunoscut oficial amploarea abuzurilor și a lansat apelul către victime.

În prezent, instituția de învățământ include atât colegiul, cât și liceul și clasele pregătitoare, iar elevii sunt într-o proporție de aproximativ 40% fete.