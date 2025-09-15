Scutul european antirachetă atrage noi clienți

După ce Danemarca a ales sistemul european de apărare anti-rachetă SAMP/T, respingând ofertele pentru Patriot, Franța și partenerii săi industriali văd în acest succes un impuls pentru noi contracte internaționale. Informația a fost confirmată de un oficial al companiei franceze Thales, cu ocazia anunțului privind achiziția făcută de Danemarca, și citată de Reuters.

Scutul european, la prima livrare în afara Franței și Italiei

Sistemul achiziționat de Danemarca este dezvoltat în parteneriat franco-italian, prin companiile Thales și MBDA, și oferă acoperire de 360 de grade împotriva amenințărilor aeriene și balistice. Alegerea Danemarcei, în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,1 miliarde de dolari), reprezintă prima livrare a sistemului către o țară europeană din afara Franței și Italiei.

„Nu este vorba despre o respingere a sistemului american Patriot, ci despre alegerea celei mai bune opțiuni”, a declarat ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, subliniind că decizia nu are legătură cu recentele tensiuni cu Washingtonul pe tema Groenlandei.

Oficialii consorțiului franco-italian au evitat să comenteze aspectele politice, subliniind în schimb avantajele tehnice ale sistemului european. Între timp, Grecia și Belgia și-au exprimat deja interesul pentru SAMP/T, iar un reprezentant al companiei a precizat că „mai există și alte piețe care nu au fost dezvăluite”.

Cumpărăm de la parteneri care nu reprezintă o amenințare, spun danezii

Decizia este văzută ca un semnal politic puternic în favoarea independenței europene în apărare: „Este o dorință politică clară de a cumpăra de la parteneri fiabili și care nu reprezintă o amenințare”, a declarat parlamentarul conservator danez Rasmus Jarlov.

La rândul său, liderul opoziției liberale, Martin Lidegaard, a afirmat: „Sunt extrem de bucuros că banii nu vor merge către industria americană sau israeliană, ci către cea europeană”.

Achiziția vine în contextul unor tensiuni crescute privind securitatea în regiune, după ce Polonia a doborât drone suspecte rusești, cu sprijinul avioanelor NATO – primul incident de acest tip în contextul războiului din Ucraina.

Într-un raport recent, Comisia Europeană a identificat apărarea aeriană și anti-rachetă ca prioritate strategică pentru consolidarea capacităților militare europene.