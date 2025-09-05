Secretarul american al Sănătății vrea să declare că Tylenolul în sarcină provoacă autism

Raportul, așteptat în această lună de la Departamentul Sănătății, va sugera că nivelurile scăzute de folat și Tylenolul luat în timpul sarcinii ar putea cauza autism. Kennedy va propune și că acidul folinic poate trata simptomele autismului la unele persoane.

Anunțul a provocat panică pe piață – acțiunile Kenvue, producătorul Tylenolului, au scăzut cu 14% imediat după publicarea informației.

Medicamentul, al cărui ingredient activ este acetaminofenul, este folosit pe scară largă de femeile însărcinate pentru durere și febră.

Kenvue a declarat că nu crede în existența unei legături cauzale între Tylenol și autism, subliniind că FDA și principalele organizații medicale confirmă siguranța acetaminofenului în timpul sarcinii.

Controversa nu este nouă

În decembrie 2023, un judecător federal american a respins sute de procese care susțineau că Tylenolul provoacă autism, după ce a stabilit că martorii experți nu aveau dovezi științifice pentru afirmații. Toate cazurile au fost respinse în instanța federală în august anul trecut.

Studiile științifice sunt contradictorii.

Un studiu din august a găsit dovezi ale unei asocieri între acetaminofen și tulburări de dezvoltare neurologică, recomandând prudență. Însă un studiu din 2024 din Journal of the American Medical Association, care a analizat 2,4 milioane de copii din Suedia, nu a găsit nicio legătură cauzală.

„Nu există dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul sarcinii și problemele de dezvoltare fetală”, a declarat Christopher Zahn de la Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi. Experții subliniază că autismul este foarte greu de asociat cu o singură cauză.

Children’s Health Defense, grupul anti-vaccinare condus anterior de Kennedy, a promovat intens această teorie pe rețelele sociale în ultimele săptămâni.