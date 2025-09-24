Medicii critică afirmațiile lui Trump despre Tylenol: „Anti-științifice și iresponsabile”

Recentele afirmații ale președintelui american, potrivit cărora analgezicul Tylenol (paracetamol) ar putea cauza autism dacă este administrat în timpul sarcinii, au fost întâmpinate cu reacții dure din partea comunității medicale internaționale.

Medicii americani și organizații din domeniul sănătății avertizează că declarațiile sunt nu doar nefondate științific, ci și periculoase pentru sănătatea publică. Printre vocile critice se numără Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor, care a descris ieșirea publică a fostului președinte drept „tulburătoare” și „lipsită de date fiabile”.

„Este o afirmație periculoasă. Este anti-științifică și este iresponsabilă”, a transmis și Societatea Națională pentru Autism din Marea Britanie, citată de BBC.

Controversatele declarații au fost făcute luni, într-o conferință de presă organizată la Casa Albă, în care Donald Trump, împreună cu noul său secretar pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a susținut că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii ar putea fi legată de creșterea numărului de cazuri de autism la copii: „Vom spune în curând medicilor: nu mai administrați Tylenol în timpul sarcinii. Se pare că este asociat cu un risc foarte crescut de autism”.

El a sugerat că FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA) va actualiza recomandările oficiale privind administrarea paracetamolului în sarcină, în viitorul apropiat, în ciuda faptului că medicamentul este considerat de zeci de ani una dintre cele mai sigure opțiuni pentru femeile însărcinate.

Contrazis de comunitatea medicală

Organizațiile medicale au reacționat imediat, respingând ideea unei legături cauzale între utilizarea paracetamolului în sarcină și autismul infantil. Analgezicul este recomandat tocmai pentru că alte analgezice, precum ibuprofenul sau aspirina, pot reprezenta riscuri în timpul sarcinii.

„Președintele Trump nu a prezentat nicio dovadă că schema actuală de tratament este dăunătoare”, spune medicul David Elliman, profesor asociat în sănătatea copilului la University College London.

Trump a reluat și teoria vaccin-autism

Trump a reluat și teoria deja discreditată potrivit căreia vaccinul combinat ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) ar trebui administrat în doze separate. El a sugerat că „mixarea” vaccinurilor ar putea fi problematică. Studii ample, inclusiv unul realizat în Danemarca în 2019 pe un eșantion de peste 650.000 de copii, nu au găsit nicio legătură între vaccinuri și autism.

Teoria unei legături între vaccin și autism a fost lansată inițial în 1998 de medicul britanic Andrew Wakefield, al cărui studiu a fost ulterior retractat, iar el eliminat din profesie pentru falsificarea datelor. Ulterior s-a aflat că Wakefield avea interese financiare directe, fiind plătit de avocați care pregăteau un proces împotriva companiilor producătoare de vaccinuri.

Autismul – mai des diagnosticat, nu mai frecvent

Trump a susținut că autismul a crescut de la un caz la 10.000 în urmă cu 18 ani, la unul din 31 în prezent. Deși datele recente ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) confirmă rata de 1 din 31 de copii de 8 ani, estimările pentru anii anteriori nu sprijină afirmația liderului american: în 2006, rata era de 1 din 110, iar în 2008, 1 din 88.

Potrivit experților, creșterea se datorează în principal schimbărilor în metodele de diagnosticare, unei mai bune conștientizări a simptomelor și accesului crescut la evaluări clinice.

Ipoteze controversate: Amish și Cuba

Trump a mai menționat că autismul este aproape inexistent în rândul comunității Amish și în Cuba, sugerând că acest lucru s-ar datora unei utilizări reduse a Tylenolului și a vaccinurilor.

Totuși, studiile disponibile contrazic afirmațiile: un studiu din 2010 a găsit o rată de 1 caz de autism la 271 de copii Amish, iar datele despre Cuba sunt inexistente sau incomplete. Organizația Mondială a Sănătății notează că răspândirea autismului în țările cu venituri mici și medii este adesea necunoscută.

Experții: Deciziile medicale nu se iau politic

Declarații de acest fel, vehiculate de liderii politici, pot submina grav încrederea publicului în recomandările științifice și pot duce la decizii riscante pentru sănătatea mamelor și a copiilor, avertizează comunitatea medicală internațională: „Afirmațiile fără dovezi pot genera panică inutilă și pot afecta decizii medicale esențiale. Este esențial ca femeile însărcinate să urmeze recomandările bazate pe știință, nu pe speculații politice”.