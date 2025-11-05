Prima pagină » Știri externe » Ședință de urgență a Consiliului Național de Securitate din Belgia din cauza dronelor suspecte

Prim-ministrul belgian a convocat o reuniune de urgență a Consiliului Național de Securitate. În ședința care va avea loc joi se va discuta despre dronele suspecte descoperite în apropierea unor aeroporturi din Belgia. Incidente asemănătoare s-au produs și în alte țări.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Bart de Wever, Kiev, Aprilie 2025. Fotografie cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
05 nov. 2025, 13:03, Știri externe

Prim-ministrul belgian Bart De Wever se va întâlni joi dimineață cu șefii poliției și armatei pentru a discuta despre măsurile care vor fi luate în cazul dronelor suspecte, a anunțat miercuri un purtător de cuvânt, citat de Le Figaro.

Reuniunea de urgență a Consiliului Național de Securitate a fost solicitată de ministrul de Interne, Bernard Quintin, după mai multe incidente cu drone.

Marți seara, drone au fost văzute în apropierea unor aeroporturi importante iar autoritățile au decis închiderea spațiului aerian timp de câteva ore.