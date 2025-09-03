Șefa diplomației UE, despre întâlnirea Xi Jinping, Putin și Kim Jong-Un: „Încercări deliberate de a schimba ordinea internațională”

Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a reacționat dur la întâlnirea dintre cei trei lideri, spunând că acest lucru a făcut parte din eforturile de construire a unei „noi ordini mondiale” antioccidentale, catalogând întâlnirea drept o „provocare directă la adresa sistemului internațional”.

„Privind astăzi la președintele Xi stând alături de liderii Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la Beijing, nu este vorba doar de o imagine antioccidentală, ci de o provocare directă la adresa sistemului internațional bazat pe norme”, a declarat Kaja Kallas jurnaliștilor, notează France24.

Kallas a subliniat că Beijingul susține eforturile de război ale Moscovei și că acest lucru reprezintă noua realitate cu care Europa trebuie să se confrunte. „Nu este doar simbolic. Războiul Rusiei în Ucraina este susținut de sprijinul Chinei. Acestea sunt realități cu care Europa trebuie să se confrunte acum”, a spus oficialul UE.

Șefa diplomației UE a avertizat că „asistăm la încercări deliberate de a schimba ordinea internațională” și că Moscova și Beijingul „vorbesc, de asemenea, despre schimbări majore, nemaiîntâlnite de o sută de ani, și despre revizuirea ordinii globale de securitate”.

Parada militară desfășurată la Beijing a fost prezentată de presa chineză drept cea mai amplă desfășurare de forțe din istoria țării. Aceasta a durat 70 de minute și a inclus demonstrații aeriene, defilări ale trupelor și prezentarea celor mai noi arme din arsenalul Chinei. La eveniment au participat și doi foști premieri ai României: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.