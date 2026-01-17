Șefa UE îi răspunde lui Trump: Tarifele vamale ar submina relațiile transatlantice

Șefa UE a avertizat asupra unei „spirale periculoase” în cazul impunerii de tarife vamale, potrivit Sky News. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mai afirmat că integritatea teritorială și suveranitatea sunt „principii fundamentale” ale dreptului internațional.

„Sunt esențiale pentru Europa și pentru comunitatea internațională în ansamblu”, a scris ea într-o postare pe rețelele de socializare.

Von der Leyen a arătat că UE este „pe deplin solidară” cu Danemarca și poporul Groenlandei.

„Dialogul rămâne esențial și ne angajăm să continuăm procesul început deja săptămâna trecută între Regatul Danemarcei și SUA”, a adăugat ea.

„Tarifele vamale ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă. Europa va rămâne unită, coordonată și angajată să-și susțină suveranitatea”, a precizat șefa UE.

Șefa UE vs. președintele SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va impune tarife vamale țărilor care susțin Groenlanda. Sunt vizate opt țări europene care s-au poziționat împotriva preluării de către Trump a insulei. Tarifele vor intra în vigoare de la 1 februarie.

Donald Trump a făcut anunțul sâmbătă pe propria rețea de socializare, Truth Social. El a susținut că „securitatea națională este în joc” și a acuzat țările europene că nu „joacă corect” în ceea ce privește Groenlanda,

Trump a transmis că o taxă vamală suplimentară de 10% va intra în vigoare la 1 februarie.

Aceasta vizează Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda.

Cu excepția Regatului Unit și a Norvegiei, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, taxele vamale se vor adăuga la tarifele de 15% deja existente între UE și SUA. Aceste taxe vor crește la 25% la 1 iunie și vor rămâne în vigoare până la încheierea unui acord care să permită Statelor Unite să cumpere Groenlanda, a precizat Trump în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.