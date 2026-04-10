Șeful Armatei germane: câmpul de luptă devine „ca de sticlă”. Viteza datelor decide cine câștigă războiul

Într-un interviu acordat Euronews, oficialul militar a explicat că tehnologiile precum dronele, sateliții, senzorii și sistemele de supraveghere electronică generează permanent fluxuri de informații în timp real.

„Un câmp de luptă aproape de sticlă”

Freuding a descris evoluția conflictelor moderne ca pe apariția unui câmp de luptă „aproape de sticlă”, unde mișcările militarilor și echipamentelor sunt detectate rapid. Potrivit acestuia, nu mai contează doar performanța unei arme sau a unui sistem militar. Este esențial volumul de informații disponibile și viteza cu care acestea sunt analizate. Armata germană definește această abordare drept „război centrat pe date”, în care informația devine resursa principală. „Cine vede mai mult și procesează informația mai rapid poate lua decizii mai repede. Pe scurt: acela câștigă”, a declarat generalul german.

Digitalizarea devine esențială

În acest context, digitalizarea armatei nu mai este o simplă modernizare tehnologică, ci o condiție esențială pentru succesul militar. Freuding a explicat că informațiile trebuie să circule rapid prin toate nivelurile armatei, de la senzorii de pe teren până la structurile de comandă. „Războiul modern este mai interconectat, mai automatizat și mult mai rapid”, a spus el. În același timp, soldații operează într-un mediu în care sunt permanent monitorizați și expuși unor sisteme de armament extrem de complexe. Acestea pot fi de la arme ușoare și artilerie până la bombe ghidate sau rachete balistice.

Inteligența artificială devine un instrument militar

Pentru a gestiona volume uriașe de informații, armata germană intenționează să dezvolte sisteme de comandă capabile să proceseze datele cu ajutorul inteligenței artificiale. Freuding a subliniat că viteza de analiză și transmitere a datelor este esențială pentru luarea deciziilor pe câmpul de luptă. „Trebuie să fim mai rapizi decât adversarul”, a spus acesta.

Schimbările din strategia militară a Germaniei au fost accelerate după invazia Rusiei în Ucraina. Generalul german a arătat că unul dintre cele mai importante elemente ale războiului modern îl reprezintă munițiile de tip „loitering”. Acestea sunt drone explozive care pot sta în aer deasupra unei zone înainte de a lovi ținta. Echipamentele au fost utilizate intens în conflictul din Ucraina și în tensiunile din Orientul Mijlociu. Bundeswehr a început deja să introducă astfel de arme, iar primele sisteme ar putea fi achiziționate în număr mare începând cu 2026.

Germania își consolidează prezența militară în NATO

O parte din modernizarea armatei germane include și întărirea prezenței militare pe flancul estic al NATO. Germania pregătește desfășurarea unei brigăzi de aproximativ 4.800 de militari în Lituania, în apropierea graniței cu Belarus. Potrivit lui Freuding, această brigadă trebuie să devină un simbol al angajamentului Germaniei față de securitatea alianței. Generalul a avertizat însă că armata germană încă se confruntă cu lacune în domenii precum apărarea antiaeriană, sistemele anti-drone și războiul electronic, după decenii de investiții insuficiente.

„Amenințarea este reală”

Pentru șeful armatei germane, descurajarea militară nu depinde doar de numărul soldaților sau de echipamentele disponibile. Ea presupune un sistem militar complet: echipamente moderne, personal bine pregătit, logistică eficientă și sisteme digitale capabile să coordoneze operațiunile.„Amenințarea este reală. Inamicul nu va aștepta ca noi să fim pregătiți”, a avertizat Freuding. În opinia sa, armata trebuie să își îmbunătățească constant capacitățile pentru a putea face față celui mai complex context de securitate din Europa de la sfârșitul Războiului Rece.