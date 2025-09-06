Șeful ONU: Cheltuielile mai mari pentru apărare sunt inutile fără ajutor climatic

Cheltuielile mai mari pentru apărare vor fi inutile dacă guvernele occidentale nu abordează și criza climatică din țările sărace, a avertizat șeful demisionar al programului ONU pentru dezvoltare internațională, scrie The Guardian.

„Cu cât vă restrângeți mai mult capacitatea de acțiune concentrându-vă doar pe ceea ce se întâmplă în interiorul țării, cu atât deveniți mai vulnerabili”, a declarat Achim Steiner, care și-a încheiat recent cel de-al doilea mandat ca administrator al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), instituție ce gestionează ajutorul extern și programele de reducere a sărăciei. „Această vulnerabilitate se poate transforma foarte repede într-un scenariu real de criză”.

„Nu mai poți coopera cu state de care depinzi pentru a rezolva probleme”

Multe state, inclusiv SUA, Marea Britanie și unele țări membre ale UE, își cresc bugetele pentru apărare, dar reduc drastic cheltuielile pentru ajutorul internațional.

Steiner a spus că această abordare este lipsită de viziune.

„Cu cât reducem finanțarea (pentru ajutor și cooperare cu țările în curs de dezvoltare), cu atât pierdem mai mult capacitatea de a acționa”, a afirmat el.

„Se pierde controlul, pentru că nu mai poți coopera cu state de care depinzi pentru a rezolva probleme (precum criza climatică).

Îți limitezi propria capacitate de a crea o economie națională mai rezilientă, într-o lume interconectată”.

„Cel mai mare risc sunt terorismul cibernetic și următoarea pandemie”

Criza climatică riscă să scape de sub control dacă statele nu își recunosc obligațiile internaționale, a avertizat el.

„Cel mai mare risc nu este neapărat amenințarea teritorială a armatei unei țări vecine, deși aceasta va rămâne mereu o posibilă primejdie”, a spus Steiner.

„Este vorba de terorismul cibernetic, de următoarea pandemie pentru care nu suntem pregătiți și, cu siguranță, de efectul de domino al schimbărilor climatice scăpate de sub control”.

Guvernele ar trebui să planifice pe termen mediu și lung, considerând cheltuielile pentru finanțarea climatică destinată celor mai sărace țări, precum și pentru dezvoltare și cooperare cu lumea în curs de dezvoltare, ca parte a acestui efort.

Poate chiar incluzându-le, sau asociindu-le, bugetelor de apărare.

„O asemenea perspectivă asupra securității ar putea face mult mai justificabil faptul că avem o direcție de apărare și descurajare în care investim, dar și o direcție de dezvoltare și reziliență, care prin definiție trebuie să aibă o componentă internațională puternică.

Iar ambele sunt, în cele din urmă, parte integrantă a unei strategii naționale de securitate”, a spus Steiner.