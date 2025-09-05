ONU afirmă că toate părțile implicate în conflictul din Congo sunt suspectate de crime de război

Raportul misiunii ONU pentru drepturile omului arată că de la finalul anului 2024, atât forțe guvernamentale congolce, cât și gruparea M23 au comis atât execuții sumare, cât și violuri în masă, în regiunile Kivu de Nord și Kivu de Sud, din estul RDC.

M23, grup etnic tutsi sprijinit de forțele armate din Rwanda, a capturat orașul Goma în ianuarie și a extins controlul în nordul și sudul Kivu.

Gruparea este acuzată de execuții sumare, tortură, dispariții și violuri, conform raportului ONU. De asemenea, există dovezi că personal rwandan a fost implicat în operațiunile M23.

Armata RDC și milițiile afiliate sunt suspectate de crime precum execuții, violuri în masă și jafuri.

Peste 17.000 de victime de violuri au fost tratate de personalul medical din regiune în primele cinci luni ale anului 2024.

Guvernul RDC și M23 au semnat în iulie o declarație de principii pentru începerea negocierilor de pace, însă termenul pentru un acord final a fost depășit fără rezultat.