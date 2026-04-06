Serbia afirmă că Ucraina nu este implicată în tentativa de sabotaj asupra conductei TurkStream. Explozibilul, fabricat în SUA

„Dezinformarea sugerează că Forțele Armate sârbe și personalul acestora acționează în numele unei alte părți sau al unei terțe părți, găsind explozibili ucraineni și dând vina pe Ucraina. Acest lucru nu este adevărat”, a declarat Jovanić.

Directorul Agenției Militare de Securitate din Serbia a subliniat că originea explozibililor nu înseamnă că producătorul este, de asemenea, responsabil pentru executarea sau comandarea atacului.

El a adăugat că marcajele de pe explozibili indică faptul că aceștia au fost „fabricați în SUA”.

„S-ar putea ca cineva să întrebe: asta înseamnă că SUA se află în spatele unui astfel de eveniment în acest moment?”, a spus Jovanić retoric.

Reamintim că în apropierea localității Kanjiza, situată la sud de granița sârbo-ungară, armata Serbiei a descoperit un dispozitiv exploziv cu o greutate de aproximativ patru kilograme. În urma aflării veștii, autoritățile maghiare au întețit, luni, protecția militară a gazoductului TurkStream, pe partea maghiară.

Conducta TurkStream transportă gazul rusesc prin Marea Neagră către Turcia, de unde este transportat prin Balcani către Ungaria și Europa Centrală, potrivit Kyiv Independent.

Maghiarii susțin că Ucraina ar fi vinovată

Oficialii maghiari acuză că atacul ar fi fost pus la cale de Ucraina, atât premierul maghiar Viktor Orbán, cât și ministrul maghiar al Externelor, Péter Szijjártó, afirmând că tentativa de sabotaj „se potrivește tiparului” atacurilor precedente asupra infrastructurii energetice din Rusia.

„Ucraina lucrează de ani întregi să deconecteze Europa de infrastructura energetică a Rusiei. Ei au aruncat în aer Nord-Stream și au închis conducta de gaze care suplimentează Ungaria, iar în acest an, prin închiderea conductei prieteniei, au cauzat supus Ungaria unui blocaj petrolier”, a acuzat premierul Viktor Orbán, într-un videoclip publicat pe X, duminică.

Reamintim că, din luna ianuarie, tranzitul de țiței rusesc prin conducta Drujba a fost oprit, după ce conducta a fost avariată în urma unor atacuri rusești.

Oficialii de la Kiev au respins acuzațiile

Legat de tentativa de sabotaj a conductei TurkStream, autoritățile de la Kiev au respins acuzațiile din partea Ungariei, afirmând, în schimb, că tentativa ar putea reprezenta o operațiune rusă sub pavilion fals.

„Respingem categoric încercările de a asocia în mod fals Ucraina cu incidentul legat de explozivii descoperiți în apropierea conductei TurkStream din Serbia. Ucraina nu are nicio legătură cu acest incident. Cel mai probabil, este vorba de o operațiune sub pavilion fals a Rusiei, care face parte din intervenția masivă a Moscovei în alegerile din Ungaria”, a precizat, duminică, într-un mesaj pe X, Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Ucraina.

We categorically reject attempts to falsely link Ukraine to the incident with explosives found near the Turkstream pipeline in Serbia. Ukraine has nothing to do with this. Most probably, a Russian false-flag operation as part of Moscow’s heavy interference in Hungarian elections. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 5, 2026

Acuzațiile guvernului de la Budapesta îndreptate spre Kiev, vin în contextul în care campania electorală pentru alegerile parlamentare din Ungaria se află pe ultima sută de metri, iar opoziția față de Ucraina este strategia principală de campanie a premierului Viktor Orbán, care reprezintă partidul Fidesz.