Sirian, condamnat pe viață în Germania: „Am ucis oameni nevinovați, nu necredincioși”

Un tânăr sirian în vârstă de 27 de ani a fost condamnat miercuri la închisoare pe viață în Germania, după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui atac terorist sângeros, în care a ucis trei persoane și a rănit grav alte zece. Atacul a avut loc pe 23 august 2024, în timpul „Festivalului Diversității”, un eveniment multicultural organizat cu ocazia aniversării a 650 de ani ai orașului Solingen, din vestul Germaniei.

Potrivit autorităților, atacatorul, identificat ca Issa Al H., a fost motivat de ideologia extremistă a grupării teroriste Statul Islamic (IS), din care făcea parte. Instanța regională din Düsseldorf l-a condamnat pentru trei capete de acuzare de crimă, zece de tentativă de omor și apartenența la gruparea teroristă, potrivit AP News.

Trei morți și zece răniți

Judecătorii au stabilit că inculpatul are o „vină deosebit de gravă”, ceea ce îi blochează accesul la eliberare condiționată după 15 ani, așa cum este uzual în Germania.

Atacul a avut loc în centrul orașului, chiar în mijlocul festivalului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a atacat la întâmplare participanții la eveniment, într-un gest de o violență extremă. Trei persoane au murit pe loc, iar alte zece au fost rănite, unele dintre ele foarte grav. Atacatorul a fugit, dar a fost prins a doua zi.

„Am ucis oameni nevinovați, nu credincioși”

La începutul procesului, în mai 2025, inculpatul a transmis prin avocații săi o declarație în care își recunoștea faptele: „Am dus o vină grea asupra mea. Am ucis oameni nevinovați, nu necredincioși”.

În motivarea deciziei, judecătorul Winfried van der Grinten a subliniat că radicalizarea suspectului a fost „masivă” începând cu 2019, perioadă în care a distribuit constant propagandă islamistă pe contul său de TikTok.

Cazul a readus în atenție problema expulzării solicitanților de azil respinși. Deși sirianul urma să fie deportat în Bulgaria în 2023, conform regulilor UE privind prima țară de intrare, el a dispărut pentru o vreme și a evitat expulzarea.

Atacul din Solingen a fost unul dintre mai multe incidente violente care au avut loc înaintea alegerilor naționale din Germania din februarie 2025, alimentând discuțiile aprinse despre migrație, securitate și eșecurile sistemului de azil european.