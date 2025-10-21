Slovacia: Atacatorul prim ministrului a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. Sentința nu este definitivă

Juraj Cintula a fost acuzat că a deschis focul asupra lui Fico pe 15 mai 2024, în timp ce premierul își saluta susținătorii după o ședință a guvernului în orașul Handlová, situat la 140 de kilometri nord-est de capitala Bratislava.

Verdictul a fost pronunțat de Curtea Penală Specializată din orașul central Banská Bystrica. Procurorii pot încă face apel împotriva verdictului.

Cintula, în vârstă de 72 de ani, a fost arestat imediat după atac și i s-a ordonat să rămână în spatele gratiilor. Când a fost interogat de anchetatori, el a respins acuzația de „terorism”.

Fico a fost împușcat în abdomen și a fost transportat de la Handlová la un spital din apropierea orașului Banská Bystrica. El a fost supus unei operații de cinci ore, urmată de o altă operație de două ore două zile mai târziu. De atunci, el și-a revenit, scrie AP.

Cintula a susținut că motivul pentru care a tras a fost faptul că nu era de acord cu politicile guvernului. El a refuzat să depună mărturie la Curtea Penală Specializată, dar a confirmat că ceea ce le-a spus anchetatorilor despre motivul său rămâne valabil.

În mărturia sa citită de un procuror la proces, Cintula a spus că nu era de acord cu politicile guvernului Fico, inclusiv anularea unui parchet specializat în cazuri de corupție, încetarea ajutorului militar pentru Ucraina și abordarea guvernului în ceea ce privește cultura.

„Am decis să-i fac rău prim-ministrului, dar nu am avut intenția să ucid pe nimeni”, a spus el în mărturie. El a mai spus că s-a simțit ușurat când a aflat că premierul a supraviețuit.

Cintula a fost inițial acuzat de tentativă de omor. Procurorii au renunțat ulterior la această acuzație și au declarat că vor urmări acuzația mai gravă de implicare într-un atac terorist, pe baza probelor obținute de anchetatori, dar nu au dat mai multe detalii.