Soţia fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, aflat în închisoare, a fost arestată pentru corupţie

Ancheta asupra lui Kim Keon Hee este una dintre cele trei ale procurorului special lansate sub noul guvern liberal din Seul, care vizează preşedinţia lui Yoon, un conservator care a fost demis din funcţie în aprilie şi arestat din nou luna trecută pentru impunerea pe termen scurt a legii marţiale în decembrie.

Yoon şi Kim sunt primul fost cuplu prezidenţial care a fost încarcerat simultan pentru acuzaţii penale.

Kim nu a vorbit cu reporterii când a ajuns marţi la tribunalul din Seul pentru o audiere de câteva ore privind cererea de mandat. Ea este reţinută într-un centru de detenţie din sudul Seulului. Se aşteaptă ca joi să fie interogată din nou de anchetatori, care îi pot prelungi detenţia cu până la 20 de zile înainte de a o acuza oficial.

Echipa de anchetatori a interogat-o iniţial pe Kim timp de aproximativ şapte ore săptămâna trecută, înainte de a decide să solicite arestarea ei.

Anchetatorii suspectează că Kim şi Yoon au exercitat o influenţă nejustificată asupra Partidului Conservator pentru a nominaliza un candidat specific în alegerile legislative parţiale din 2022.

Kim este implicată separat în mai multe acuzaţii de corupţie, inclusiv că ar fi primit cadouri de lux, precum şi posibila implicare într-un plan de manipulare a preţului acţiunilor legat de o companie locală.

Echipa de anchetatori a arestat marţi unul dintre apropiaţii lui Kim, în contextul în care se investighează suspiciunile că acesta şi-ar fi folosit relaţiile cu fosta primă doamnă pentru a obţine investiţii de milioane de dolari pentru compania sa, care se confrunta cu dificultăţi financiare.