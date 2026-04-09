Spania condamnă atacurile israeliene asupra Libanului și redeschide ambasada de la Teheran

Spania a condamnat joi atacurile aeriene efectuate de Israel asupra Libanului, acuzând încălcarea armistițiului de două săptămâni și a dreptului internațional, scrie Reuters.

Ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, a declarat joi că astfel de acțiuni pun în pericol stabilitatea regiunii și au generat reacții critice la nivel occidental.

„Ieri am văzut cum Israelul, încălcând armistițiul și dreptul internațional, a lansat sute de bombe asupra Libanului”, a declarat Jose Manuel Albares parlamentarilor din camera inferioară.

Spania și-a închis anterior spațiul aerian pentru orice aeronave implicate în conflict, considerând acțiunile drept „nesăbuite și ilegale”.

Tot joi, ministrul a anunțat reluarea activității ambasadei spaniole de la Teheran, ca semn de implicare activă în medierea păcii în Orientul Mijlociu.

„I-am ordonat ambasadorului nostru de la Teheran să se întoarcă, să-și reia postul și să redeschidă ambasada noastră și să ne alăturăm acestui efort de pace din toate părțile posibile, inclusiv din capitala Iranului”, a declarat Albares reporterilor.