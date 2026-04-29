Sprijin neobișnuit: 52% dintre elvețieni susțin inițiativa de a limita populația la 10 milioane de locuitori

Peste 50% dintre elvețienii care au răspuns la un sondaj publicat miercuri susțin inițiativa ca populația țării să fie limitată la 10 milioane, iar sprijinul pentru această propunere este în creștere.
Diana Nunuț
29 apr. 2026, 11:18, Social

Sondajul, realizat în perioada 22-23 aprilie și publicat în ziarul Tages-Anzeiger, a arătat că 52% dintre cei peste 16.000 de respondenții elvețieni sunt în favoarea propunerii sau înclină spre limitarea populației la 10 milioane. În același timp, 46% dintre respondenți s-au declarat împotriva acestei inițiative.

Potrivit Reuters, sprijinul pentru limitarea populației din Elveția la 10 milioane este în creștere, în contextul în care un alt sondaj, publicat la începutul lunii martie, arăta că 45% susțineau inițiativa și 47% se opuneau acesteia.

Publicația Tages-Anzeiger atrage atenția asupra faptului că acest rezultat este unul neobișnuit, întrucât propunerile de referendum din Elveția pierd, de obicei, din sprijin pe măsură ce se apropie ziua votului.

Poziția guvernului elvețian

Pe de altă parte, Guvernul a respins inițiativa susținută de SVP, invocând faptul că aceasta va afecta cooperarea cu UE și va dăuna economiei prin restricționarea pieței muncii.

În luna februarie, propunerea a strâns cele 100.000 de semnături necesare pentru a impune organizarea unui scrutin național.

Inițiativa, care este susținută puternic de Partidul Popular Elvețian, de dreapta, vizează impunerea unei limite a populației prin reducerea imigrației, în special a solicitanților de azil, pe fondul îngrijorărilor legate de locuințe și de infrastructura suprasolicitată.

De asemenea, conform propunerii, populația rezidentă permanentă nu trebuie să depășească 10 milioane până în 2050, iar Elveția ar trebui să renunțe la acordul privind libera circulație încheiat cu UE.

În prezent, Elveția are peste 9 milioane de locuitori, dar și un nivel ridicat de imigrație, întrucât oamenii sunt atrași de salariile mari și de calitatea vieții

Elveția va vota asupra inițiativei pe 14 iunie.

