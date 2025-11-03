SUA accelerează livrarea de F-16 către Taiwan, în contextul tensiunilor cu Beijingul

Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării din Taiwan și în fața Parlamentului, după ce au fost anunțat întârzieri în livrarea armamentului comandat din Statele Unite. Cauzele principale sunt legate de mutarea liniilor de producție și de perturbările în lanțurile de aprovizionare, notează Reuters.

Potrivit ministrului apărării, Wellington Koo, 50 dintre avioanele F-16V construite de Lockheed Martin se află deja pe linia de producție, iar 10 dintre ele vor intra în faza de testare în zbor în cursul acestui an, urmând a fi livrate în 2026.

„Sperăm ca toate eforturile posibile să fie depuse pentru a accelera livrările”, a declarat acesta.

În același raport, ministerul a precizat că și livrarea celor 24 de torpile MK-48, în valoare de aproximativ 178 milioane de dolari, a fost amânată pentru perioada 2026–2028, din motive similare.

Întârzieri au fost înregistrate și în livrarea de de torpile MK-48 și de bombe planante AGM-154C Joint Standoff.

Totuși, comenzile de rachete HIMARS sunt livrate mai devreme decât se aștepta. Cele 18 unități rămase vor fi livrate până în ultimul trimestru al anului 2026, față de termenul inițial din 2027.

Taiwanul, care se confruntă cu o presiune militară tot mai mare din partea Chinei, consideră aceste achiziții esențiale pentru consolidarea capacității sale de apărare.