SUA promit Japoniei corectarea tarifelor și rambursarea taxelor percepute în exces

Guvernul Statelor Unite a promis că va modifica un ordin executiv prezidențial pentru a elimina tarifele suprapuse aplicate bunurilor japoneze și că va rambursa taxele percepute în exces, a anunțat joi negociatorul comercial al Japoniei, Ryosei Akazawa, după discuțiile purtate cu Washingtonul.

Problema a apărut odată cu ordinul prezidențial din 31 iulie, care includea o clauză de „fără dublă taxare” pentru Uniunea Europeană, dar nu și pentru Japonia. În acest fel, anumite produse japoneze, precum carnea de vită, erau taxate de două ori: cu tarifele vamale deja existente, mai mari, și cu noua taxă de 15% convenită luna trecută, ceea ce ar fi dus la costuri mai ridicate decât s-a intenționat în acordul comercial.

O eroare regretabilă

„A fost o scăpare regretabilă, iar acum avem garanția că va fi remediată”, a menționat oficialul japonez, citat de CNBC.

În timpul întâlnirilor cu secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, și cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, Akazawa a cerut ca Japonia să fie inclusă în clauza „fără dublă taxare”, de care beneficia deja UE. Oficialii americani au promis nu doar modificarea ordinului, ci și returnarea sumelor colectate în plus.

Lutnick și Bessent au anunțat, de asemenea, că președintele Trump va reduce tariful pentru automobilele importate din Japonia de la 27,5% la 15%, în cadrul unui ordin executiv separat, potrivit acordului comercial încheiat luna trecută între cele două țări.

Bursa din Tokyo urcă la cote record

„Sincer, nu mă așteptam să revin atât de curând în SUA după ultima mea vizită”, a declarat negociatorul japonez, care a călătorit la Washington de nouă ori din aprilie până acum.

Clarificările aduse politicii tarifare americane, combinate cu rezultatele financiare solide ale companiilor, au împins indicele japonez Topix, unul dintre principalii indici bursieri din Japonia, peste pragul psihologic de 3.000 de puncte, stabilind un nou record.

Premierul japonez Shigeru Ishiba a fost criticat de opoziție pentru că nu a emis, împreuncă cu Washingtonul, o declarație comună privind acordul comercial, însă a explicat că a renunțat la acest pas pentru a grăbi aplicarea înțelegerii.

Investiții de 550 miliarde de dolari pentru pactul cu SUA

Pentru a încheia pactul comercial, Japonia s-a angajat să investească în SUA până la 550 de miliarde de dolari, prin împrumuturi și garanții susținute de stat, în proiecte care să aducă beneficii ambelor economii. „Japonia va continua să mențină o comunicare strânsă cu partea americană la diferite niveluri”, a transmis guvernul de la Tokyo.