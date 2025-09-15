Suedia îl acuză pe Viktor Orbán de minciuni scandaloase: „Este disperat înainte de alegeri”

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a reacționat dur după ce liderul ungar Viktor Orban a afirmat că „Suedia este în colaps din cauza criminalității organizate”. Potrivit Politico, Kristersson a respins acuzațiile într-o postare pe X, ca fiind complet false: „Sunt minciuni scandaloase. Nu e surprinzător venind de la omul care demontează statul de drept în propria țară. Orban este disperat înaintea alegerilor din Ungaria”.

Datele oficiale contrazic acuzațiile lui Orbán

Totul a pornit de la un videoclip postat de Viktor Orbán în care ataca sistemul de justiție suedez, spunând că bandele criminale folosesc minori ca asasini, profitând de un sistem care nu condamnă: „O țară cunoscută odinioară pentru ordine și siguranță se prăbușește acum: peste 280 de fete minore arestate pentru crimă și familii care trăiesc în frică. Este sfâșietor”, a scris premierul Ungariei.

Declarațiile lui Orbán s-au bazat pe un articol din presa conservatoare germană, dar datele oficiale suedeze contrazic afirmațiile: doar 68 de fete au fost suspectate anul trecut de infracțiuni grave, potrivit Consiliului pentru Prevenirea Criminalității din Suedia.

Ungaria, tot mai aproape de sfârșitul erei Orbán

Pe fondul tensiunilor politice interne, ambele țări se pregătesc pentru alegeri în 2025. În Ungaria, partidul de opoziție Tisza, de centru-dreapta, pro-european, condus de Péter Magyar, are un avans de 7 puncte procentuale față de partidul de guvernământ Fidesz (dreapta național-conservatoare), condus de Viktor Orbán, amenințând serios dominația politică pe care acesta o exercită de peste 15 ani.

Alegerile parlamentare din Ungaria sunt programate pentru primăvara lui 2026 și vor stabili noua componență a legislativului de la Budapesta, într-un moment-cheie pentru viitorul politic al țării. Pe fondul inflației ridicate, al scandalurilor de corupție și al erodării statului de drept, nemulțumirea publică a crescut semnificativ.

Pe de altă parte, un guvern condus de opoziție ar putea schimba poziția Ungariei față de Uniunea Europeană, NATO și Rusia. Orbán a fost adesea acuzat că blochează decizii europene-cheie și că menține legături apropiate cu Kremlinul.