Surpriză, jenă și neliniște în Japonia după ce Trump a folosit Pearl Harbor să-și apăre războiul

Așadar, sâmbătă în Japonia au existat jenă, confuzie și neliniște, după ce Trump a folosit în mod nonșalant atacul din cel de-al Doilea Război Mondial pentru a-și justifica secretul înainte de a lansa războiul împotriva Iranului.

Disconfortul japonezilor a fost agravat de faptul că prim-ministrul Sanae Takaichi stătea stângaci lângă Trump în timp ce acesta vorbea, scrie AP.

Parțial, reacția este legată de rolul crucial în materie de securitate și economic pe care SUA îl joacă pentru Japonia, principalul său aliat în regiune.

Simplu spus, Japonia trebuie să se asigure că relația cu SUA prosperă. De aceea, Takaichi a fost la Washington.

Dar reflectă și cât de proaspătă rămâne dezbaterea politică despre rolul Japoniei, chiar și la 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Lideri de rang înalt, inclusiv Takaichi, au susținut că Japonia și-a cerut suficiente scuze pentru ceea ce s-a întâmplat în război. Takaichi însăși a sugerat recent că va vizita controversatul Templu Yasukuni din Tokyo, unde criminalii de război japonezi sunt onorați printre cei 2,5 milioane de morți în război.

Este, totuși, oarecum surprinzător pentru Japonia să vadă aceste întrebări istorice revărsate într-un summit al Casei Albe.

Joi, când a fost întrebat de un reporter japonez de ce nu le-a spus aliaților din Europa și Asia înainte de atacul SUA asupra Iranului, Trump a invocat Pearl Harbor pentru a-și apăra decizia, spunând: „Cine știe mai bine despre surprize decât Japonia? De ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor, bine?”

Ziarul Asahi, cu înclinații liberale, a declarat într-un editorial de sâmbătă că comentariile lui Trump „nu ar trebui trecute cu vederea”.

„A face o astfel de remarcă pentru a justifica un atac pe neașteptate și a te lăuda cu rezultatul acestuia este o prostie care ignoră lecțiile istoriei”, a spus Asahi.