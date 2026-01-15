Prima pagină » Știri externe » Surse afirmă că Trump ar dori ca acțiunea militară în Iran să fie rapidă și decisivă

Președintele american Donald Trump a declarat echipei sale de securitate națională că orice acțiune militară a SUA în Iran trebuie să fie rapidă și decisivă, evitând un conflict prelungit, potrivit unor surse oficiale citate de NBC News.
15 ian. 2026, 12:07, Politic

Trump a subliniat că dorește ca orice intervenție să vizeze prăbușirea rapidă a regimului iranian, însă consilierii săi nu i-au putut garanta acest rezultat.

Oficialii americani au precizat că, deși SUA au resurse în regiune pentru lovituri țintite, nu dispun de forțe suficiente pentru a susține o ofensivă de amploare, în cazul în care Iranul va reacționa agresiv. Această dinamică ar putea determina Casa Albă să aprobe, cel puțin inițial, o acțiune militară limitată, păstrând posibilitatea escaladării, au explicat sursele.

În timpul unei vizite la Detroit, Trump le-a transmis iranienilor care protestau că „ajutorul este pe drum” și a calificat situația din Iran drept „fragilă”. Într-o declarație recentă în Biroul Oval, președintele a afirmat că a fost informat că regimul iranian a suspendat execuțiile și uciderile protestatarilor, ceea ce ar putea reduce riscul unei intervenții militare imediate.

„Vom urmări și vom vedea cum evoluează procesul”, a spus Trump.

Sursele NBC News au mai menționat că Trump este pregătit să-și respecte promisiunile privind sprijinul militar acordat protestatarilor iranieni. Departamentul Apărării a adaptat opțiunile militare pentru a îndeplini obiectivele sale și i le va prezenta președintelui.

Între preocupările administrației se numără posibilele represalii ale unui regim iranian slăbit, care ar putea viza forțele americane din regiune sau aliații SUA, inclusiv Israelul. În prezent, sute de soldați americani au fost relocati din baza Al-Udeid din Qatar pentru a reduce riscurile. Deși SUA nu au mobilizat trupe pentru o operațiune de amploare, forțele americane dispun de avioane, nave și personal pentru lovituri țintite sau limitate în Iran.

