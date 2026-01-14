Surse Reuters: SUA ar urma să dezvăluie astăzi conducerea postbelică a Fâșiei Gaza

Israelul și Hamas au semnat în octombrie planul în 20 de puncte al lui Trump, care prevede că un organism tehnocrat palestinian supravegheat de un „Consiliu al păcii” internațional va guverna Gaza pentru o perioadă de tranziție. Acesta nu va include reprezentanți ai Hamas.

Organismul palestinian format din 14 membri va fi condus de Ali Shaath, fost ministru adjunct în Autoritatea Palestiniană susținută de Occident, care a fost responsabil de dezvoltarea zonelor industriale, au declarat sursele palestiniene.

Alți membri selectați de Nickolay Mladenov, fostul trimis al ONU în Orientul Mijlociu, care se așteaptă să reprezinte Consiliul Păcii pe teren, includ persoane din sectorul privat și ONG-uri, potrivit unei liste de nume obținute de Reuters.

Trump trece la faza a doua a planului pentru Gaza, în ciuda problemelor

Prima fază a planului lui Trump, care includea un acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, a fost zguduită de probleme precum atacurile aeriene israeliene în Gaza, care au ucis sute de oameni, refuzul Hamas de a se dezarma, rămășițele ultimului ostatic israelian care încă nu au fost returnate și întârzierile israeliene în redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah din Gaza cu Egiptul.

Deși cele două părți se acuză reciproc de încălcarea acordului, Trump spune că dorește să treacă la faza a doua, o etapă care ar implica înființarea Consiliului de Pace și desfășurarea forțelor de menținere a păcii, care urmează să fie convenită.

Liderii Hamas și alte facțiuni palestiniene se află la Cairo pentru discuții privind faza a doua, a declarat grupul. Surse egiptene au afirmat că discuțiile cu Hamas se vor concentra acum pe dezarmarea grupului.

Hamas nu a acceptat până acum să depună armele, afirmând că va renunța la ele numai după ce va exista un stat palestinian. Retragerile israeliene ulterioare din Gaza sunt legate de dezarmare.

Membrii comitetului tehnocratic palestinian urmau să se întâlnească miercuri cu Mladenov la Cairo. Hamas și gruparea rivală Fatah, condusă de președintele palestinian Mahmoud Abbas, au aprobat lista membrilor, au declarat surse egiptene și palestiniene.

Lista va include și pe șeful Camerei de Comerț din Gaza, Ayed Abu Ramadan, și pe Omar Shamali, care a lucrat pentru Grupul Palestinian de Telecomunicații PALTEL, au declarat surse palestiniene.

Oficialii israelieni nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.