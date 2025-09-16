Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk, pus formal sub acuzare pentru șapte infracțiuni. Ce pedeapsă cer procurorii

Tyler Robinson, suspectul reținut săptămâna trecută în cazul împușcării activistului american Charlie Kirk, a fost acuzat de comiterea a șapte infracțiuni, dintre care una privind omorul calificat.

Potrivit CNN, Tyler Robinson, suspectul în uciderea lui Charlie Kirk, a fost acuzat de omor calificat, două capete de acuzare de obstrucționare a justiției și infracțiunea de descărcare a unei arme de foc care a provocat leziuni corporale grave, două capete de acuzare de influențare a martorilor și comiterea unei infracțiuni violente în prezența unui copil, a declarat marți procurorul Utah, Jeff Gray, într-o conferință de presă.

Ce pedeapsă va cere procuratura

Procuratura va solicita pedeapsa cu moartea pentru Robinson, care încă se aplică în Utah.

Procurorul Jeff Gray a mai menționat, în cadrul conferinței de presă, că în timp ce vorbea cu părinții săi la domiciliul acestora, Robinson a sugerat că l-a împușcat pe Charlie Kirk, iar în momentul în care a fost întrebat de ce a făcut asta, el a răspuns că Charlie Kirk „răspândește prea multă ură”.

Charlie Kirk a fost împușcat miercurea trecută, în timp ce susținerea o conferință la Universitatea Utah Valley. Acesta a fost transportat la spital în stare gravă, unde a decedat. Suspectul a fost arestat două zile mai târziu.