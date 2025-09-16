Prima pagină » Știri externe » Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk, pus formal sub acuzare pentru șapte infracțiuni. Ce pedeapsă cer procurorii

Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, a fost acuzat de șapte infracțiuni, printre care și cea de omor calificat.
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
16 sept. 2025, 22:25, Știri externe

Tyler Robinson, suspectul reținut săptămâna trecută în cazul împușcării activistului american Charlie Kirk, a fost acuzat de comiterea a șapte infracțiuni, dintre care una privind omorul calificat.

Potrivit CNN, Tyler Robinson, suspectul în uciderea lui Charlie Kirk, a fost acuzat de omor calificat, două capete de acuzare de obstrucționare a justiției și infracțiunea de descărcare a unei arme de foc care a provocat leziuni corporale grave, două capete de acuzare de influențare a martorilor și comiterea unei infracțiuni violente în prezența unui copil, a declarat marți procurorul Utah, Jeff Gray, într-o conferință de presă.

Ce pedeapsă va cere procuratura

Procuratura va solicita pedeapsa cu moartea pentru Robinson, care încă se aplică în Utah.

Procurorul Jeff Gray a mai menționat, în cadrul conferinței de presă, că în timp ce vorbea cu părinții săi la domiciliul acestora, Robinson a sugerat că l-a împușcat pe Charlie Kirk, iar în momentul în care a fost întrebat de ce a făcut asta, el a răspuns că Charlie Kirk „răspândește prea multă ură”.

Charlie Kirk a fost împușcat miercurea trecută, în timp ce susținerea o conferință la Universitatea Utah Valley. Acesta a fost transportat la spital în stare gravă, unde a decedat. Suspectul a fost arestat două zile mai târziu.