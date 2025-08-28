Talibanii acuză Pakistanul de atacuri aeriene care au ucis trei oameni în estul Afganistanului

Ministerul de Externe taliban a condamnat atacurile ca fiind „un act provocator” şi a convocat ambasadorul pakistanez la Kabul. Vice-guvernatorul din Nangarhar a declarat că atacurile au fost lansate de drone pakistaneze, conform AP.

În districtul Shinwari din Nangarhar, casa unui localnic a fost complet distrusă. „Au aruncat prima bombă mare asupra casei mele. Mai întâi am scos un copil din dărâmături, apoi am scos patru copii şi o femeie”, a povestit Shah Sawar.

Pakistanul nu a comentat presupusele atacuri. Kabul a mai acuzat anterior Pakistanul de atacuri aeriene similare în decembrie 2024, în provincia Paktika, afirmând atunci că a ripostat cu lovituri în Pakistan.

Tensiunile dintre cele două ţări persistă din 2021, când talibanii au preluat puterea în Afganistan. Pakistanul acuză Kabulul că adăposteşte talibanii pakistanezi, care au intensificat atacurile în Pakistan, în timp ce talibanii afgani neagă că permit folosirea teritoriului lor împotriva altor ţări.

Incidentul vine la o săptămână după întâlnirea diplomaţilor din Pakistan, China şi Afganistan la Kabul, unde s-au angajat să coopereze împotriva terorismului.