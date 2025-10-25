Trei cetățeni chinezi arestați la Tbilisi pentru tentativă de cumpărare de uraniu

Potrivit autorităților, suspecții intenționau să transporte materialul nuclear în China prin Rusia. SSG a publicat și imagini video cu operațiunea de reținere, evidențiind gravitatea cazului.

„Trei cetățeni chinezi au fost reținuți în timp ce încercau să cumpere ilegal 2 kilograme de material nuclear – uraniu”, a precizat agenția, citată de AP, adăugând că grupul infracțional intenționa să plătească 400.000 de dolari (aproximativ 344.000 de euro) pentru materialul radioactiv.

Autoritățile au transmis că un cetățean chinez, deja prezent în Georgia în încălcarea reglementărilor de viză, a adus experți în țară pentru a căuta uraniu. Alți membri ai grupului au coordonat operațiunea din China.

Suspecții au fost identificați și reținuți în timp ce negociau detaliile tranzacției ilegale, conform SSG. Agenția nu a oferit data exactă a arestărilor și nu a dezvăluit identitatea suspecților.