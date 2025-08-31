Trei morţi şi peste 100 de răniţi într-un accident feroviar în Egipt

Trei persoane au murit şi alte 103 au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat în drum spre capitala Egiptului, Cairo, au anunţat autorităţile.

Accidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orei locale 15:30, între staţiile Fouka şi Jalal, la est de oraşul Marsa Matruh, situat pe coasta Mării Mediterane.

Conform BBC, trenul plecase din Marsa Matruh şi avea ca destinaţie Cairo.

Şapte vagoane au sărit de pe şine, iar două dintre acestea s-au răsturnat, au precizat oficialii.

Toţi răniţii au fost transportaţi de urgenţă la două spitale din zonă, în timp ce echipele de intervenţie au fost mobilizate la faţa locului pentru a elibera şinele şi a relua circulaţia feroviară.

Ministrul Sănătăţii, Khaled Abdul Ghaffar, a transmis condoleanţe familiilor victimelor şi a vizitat atât locul accidentului, cât şi spitalele unde au fost internaţi răniţii.

Ministerul Transporturilor şi Autoritatea Naţională a Căilor Ferate au anunţat deschiderea unei anchete pentru a stabili cauza accidentului, precizând că cei găsiţi responsabili vor fi traşi la răspundere.