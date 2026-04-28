Trei persoane au fost ucise după un atac cu drone ucrainene în regiunea Belgorod din Rusia

„Trei civili au fost uciși în urma atacurilor cu drone ale forțelor armate ucrainene”, a scris guvernatorul pe Telegram, adăugând că alte trei persoane au fost rănite, relatează Le Figaro.

Dronele au vizat o mașină în orașul Voznessenovka, ucigând un bărbat, și un vehicul în orașul Bobrava, unde un bărbat și o femeie au fost uciși, potrivit aceleiași surse. De la începutul ofensivei sale în Ucraina în februarie 2022, Rusia a bombardat în mod regulat întregul teritoriu ucrainean, în special infrastructura sa critică.

Ca răspuns, Kievul atacă ținte în Rusia, susținând că vizează situri militare și energetice pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război. Un incendiu a izbucnit marți la o rafinărie de petrol din Tuapse, sudul Rusiei, după ce resturi de la o dronă ucraineană care vizase instalația au căzut peste aceasta, potrivit autorităților locale.