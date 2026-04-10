Trump amenință Iranul înaintea negocierilor din Pakistan: „Singurul motiv pentru care sunt în viață astăzi este să negocieze!”

Într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social, Trump a afirmat că liderii iranieni trebuie să înțeleagă poziția lor slabă înainte de începerea dialogului.

„Iranienii nu par să-și dea seama că nu au nicio carte, în afară de un șantaj pe termen scurt asupra lumii prin folosirea căilor navigabile internaționale. Singurul motiv pentru care sunt în viață astăzi este să negocieze!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Declarațiile au fost completate de un nou mesaj cu tentă militară, exprimat într-un interviu telefonic acordat publicației New York Post. Trump a sugerat că Statele Unite se pregătesc pentru un posibil eșec al discuțiilor cu Iranul și că forțele navale americane sunt înarmate la capacitate maximă.

„Vom afla în aproximativ 24 de ore”, a spus Trump, potrivit publicației. El a adăugat că SUA „încarcă navele cu cele mai bune arme fabricate vreodată” și că, în lipsa unui acord, acestea ar putea fi folosite „foarte eficient”.

Președintele american și-a exprimat, de asemenea, neîncrederea față de partea iraniană, afirmând că despre iranieni „nu știi niciodată dacă spun sau nu adevărul”.

Un alt punct sensibil rămân loviturile israeliene din Liban, care complică și mai mult menținerea armistițiului din zonă.

Negocierile din Pakistan sunt urmărite cu atenție la nivel internațional, în condițiile în care un eventual eșec ar putea deschide calea unei noi escaladări militare în regiune și unor noi posibile creșteri de prețuri pe piața carburanților.