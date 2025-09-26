Trump anunță tarife uriașe pentru tiruri, medicamente și mobilier de bucătărie

Președintele Donald Trump a anunțat joi impunerea unor tarife masive pentru o gamă largă de produse importate, argumentând că măsura protejează producătorii americani și securitatea națională, potrivit Reuters.

Începând cu 1 octombrie, medicamentele de marcă sau brevetate vor fi taxate cu 100%, camioanele grele cu 25%, iar dulapurile de bucătărie cu 50%.

De asemenea, tarife de 50% se vor aplica pentru mobilierul de baie și 30% pentru mobilierul tapițat.

Trump a spus că noile taxe pe camioane urmăresc să apere companii americane precum Peterbilt, Kenworth și Freightliner de „concurența externă neloială”.

Măsura a provocat reacții critice din partea Camerei de Comerț a SUA, care a subliniat că principalii furnizori de camioane grele sunt Mexic, Canada, Japonia, Germania și Finlanda, toți aliați ai Statelor Unite.

Tariful de 100% pentru medicamente vizează toate produsele farmaceutice de marcă importate, cu excepția cazurilor în care producătorul a început deja construcția unei fabrici pe teritoriul SUA.

Industria farmaceutică a avertizat că măsura ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, în contextul în care aproape jumătate din ingredientele medicamentelor consumate în SUA provin din Europa și din alte țări aliate.