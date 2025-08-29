Trump cere Congresului american să reducă cu aproape 5 miliarde de dolari ajutoarele internaționale

Democrații avertizaseră recent că orice intenție de a reveni asupra fondurilor deja aprobate de Congres ar anula posibilitatea de a negocia cu ei pentru a evita o paralizie bugetară în toamnă.

Eliminarea „vizează programe ale Departamentului de Stat, precum și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și programe de asistență internațională”, precizează scrisoarea trimisă președintelui republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și împărtășită de Biroul Bugetului Casei Albe. Președintele Trump „va pune întotdeauna America pe primul loc”, a scris biroul pe X.

Potrivit New York Post, care a dezvăluit informația joi seară, majoritatea tăierilor, aproximativ 3,2 miliarde de dolari, ar afecta fondurile alocate Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Donald Trump blocase deja miliarde de dolari destinate ajutorului internațional de la revenirea sa la Casa Albă și a desființat formal USAID, care este astăzi absorbită în Departamentul de Stat, responsabil de diplomația americană.

Cea mai importantă agenție umanitară la nivel mondial, USAID era implicată în programe de sănătate și ajutor de urgență în aproximativ 120 de țări. În iulie, un studiu internațional a arătat că prăbușirea finanțărilor americane pentru ajutorul internațional ar putea cauza peste 14 milioane de decese suplimentare până în 2030 în rândul celor mai vulnerabili, dintre care o treime copii.