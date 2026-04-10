Trump cere NATO să redeschidă Strâmtoarea Ormuz „în câteva zile”. Aliații discută o posibilă intervenție navală

Potrivit informațiilor comunicate de Euronews, Trump a insistat ca statele membre ale alianței să prezinte un plan „în câteva zile”, nu în săptămâni. Mark Rutte se află în capitala SUA pentru o vizită de trei zile, în cadrul căreia s-a întâlnit cu Donald Trump, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth. Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran, precum și blocarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, au dominat agenda discuțiilor. După întâlnire, Rutte a declarat că președintele american este „extrem de dezamăgit” de reacția unor aliați europeni, care inițial au refuzat să contribuie militar la securizarea strâmtorii.

Aliații europeni au fost reticenți

Mai multe state europene, inclusiv Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda, Norvegia și Spania, au transmis inițial că nu intenționează să trimită trupe sau nave militare în zonă. Guvernele europene au argumentat că nu au fost consultate înainte de operațiunile militare împotriva Iranului. Totodată au subliniat că NATO nu este responsabilă pentru o operațiune ofensivă. Cu toate acestea, presiunea exercitată de Washington pare să accelereze discuțiile dintre statele membre ale alianței. Potrivit unor surse apropiate negocierilor, redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea implica desfășurarea unor nave militare și a personalului necesar pentru operarea acestora. Aliații ar putea contribui și cu operațiuni de informații, supraveghere sau deminare navală pentru a asigura libertatea navigației. „Va fi probabil nevoie de o formă de prezență fizică în regiune”, a declarat o sursă citată de Euronews.

Rută strategică pentru economia globală

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Blocarea traficului prin acest punct strategic afectează direct piețele energetice globale și a contribuit deja la creșterea prețurilor petrolului. În acest context, mai mult de 40 de state au anunțat recent formarea unei coaliții menite să asigure libertatea navigației în zonă. Va intra în acțiune odată ce faza cea mai intensă a conflictului se va încheia. Deocamdată, discuțiile din cadrul NATO continuă, iar statele membre încearcă să stabilească dacă și în ce formă vor participa la o eventuală operațiune pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.